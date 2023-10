Le jackpot Powerball de 1,765 milliard de dollars revient à un joueur de loterie chanceux en Californie

ST. LOUIS (AP) — Un joueur californien a remporté un jackpot Powerball de 1,765 milliard de dollars mercredi soir, mettant fin à une longue période sans gagnant du premier prix.

Les numéros gagnants étaient : 22, 24, 40, 52, 64 et le Powerball 10. Le billet gagnant a été vendu au Midway Market & Liquor à Frazier Park, selon la California Lottery.

Les appels téléphoniques mercredi soir à Midway Market & Liquor sont restés sans réponse.

« Le téléphone n’arrête pas de sonner, les gens me félicitent. Assez fou », a déclaré à KCAL-TV le travailleur de nuit du magasin, identifié uniquement comme Duke.

« Quelqu’un me doit un camion », dit-il avec un sourire. « Beaucoup de clients viennent, vous savez, ils viennent tous les jours chercher leurs billets, religieusement. Et beaucoup d’entre eux… ont dit : « Oh, si je gagne, je t’achèterai un nouveau camion. » Alors, où est mon camion ? J’attendrai. »

Il s’attend à ce que le gagnant soit un résident local.

Avant que quelqu’un ne remporte le prix géant, il y avait eu 35 tirages consécutifs sans grand gagnant, remontant au 19 juillet, lorsqu’un joueur californien avait trouvé les six numéros et gagné 1,08 milliard de dollars.

Le jackpot est le deuxième plus grand prix de loterie au monde après 36 tirages consécutifs. Cette séquence est derrière le record de 41 tirages établi en 2021 et 2022. Les ventes finales de billets ont poussé le jackpot au-delà de son estimation annoncée précédemment de 1,73 milliard de dollars pour le tirage de mercredi soir.

Le seul gros prix encore plus important a été le Powerball de 2,04 milliards de dollars remporté par un joueur de Californie en novembre dernier.

Les terribles cotes du Powerball, soit 1 sur 292,2 millions, sont conçues pour générer de gros jackpots, avec des prix de plus en plus importants à mesure qu’ils reviennent à plusieurs reprises lorsque personne ne gagne. Et les victoires de ces derniers mois ont été rares.

Cela n’a pas dérangé ceux qui étaient désireux de dépenser leur argent mercredi pour avoir une chance à long terme de s’enrichir instantanément.

Robert Salvato Jr., un électricien de 60 ans, a acheté 40 billets Powerball dans une quincaillerie de Billerica, dans le Massachusetts.

« Je prendrais soin de ma famille et donnerais à mon chat cette patte supplémentaire dont elle a besoin et en ferais un bon chaton », a déclaré Salvato, qui s’est marié samedi.

« Je pourrais lui donner une bague à chaque doigt, je suppose », a déclaré Salvato à propos de sa nouvelle épouse.

Le Nevada fait partie des cinq États sans Powerball, alors les amies Tamara Carter et Denise Davis ont traversé la frontière de l’État en voiture depuis Las Vegas jusqu’en Californie pour acheter des billets. Mais la file d’attente était si longue au premier arrêt qu’ils ont abandonné et sont partis à la recherche d’un autre magasin.

«La file d’attente a duré environ trois heures», a estimé Carter. « J’ai attendu peut-être une demi-heure et ça n’a pas bougé. »

Le jackpot est devenu énorme en raison d’une longue période de sécheresse. Le précédent ticket Powerball gagnant avait été vendu le 19 juillet et valait 1,08 milliard de dollars après 39 tirages sans gain de jackpot.

Dans la même quincaillerie que Salvato, Kevin Button semblait comprendre les enjeux en achetant un billet.

« Je ne les achète habituellement que lorsque le jackpot est élevé », a déclaré Button. « Il semble que le niveau ait été assez élevé ces derniers temps. J’ai donc essayé plusieurs fois et je n’ai même pas gagné de billet gratuit. Mais peut-être que c’est le bon soir.

Dans la plupart des États, un ticket Powerball coûte 2 $ et les joueurs peuvent sélectionner leurs propres numéros ou confier cette tâche à un ordinateur.

Le jackpot de 1,765 milliard de dollars est réservé à un seul gagnant qui opte pour un paiement via une rente, distribuée sur 30 ans. Les gagnants choisissent presque toujours l’option en espèces, qui pour le tirage de mercredi soir était estimée à 774,1 millions de dollars.

Les gains seraient soumis aux impôts fédéraux, et de nombreux États imposent également les gains de loterie.

Le Powerball est joué dans 45 États, ainsi qu’à Washington, DC, à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines.

___

Rodrique Ngowi à Billerica, Massachusetts, et Ty O’Neil en Californie, près de Primm, Nevada, ont contribué à ce rapport.

Jim Salter, Associated Press