Le jackpot Powerball de 1,73 milliard de dollars est le deuxième plus important jamais enregistré

En 2015, Powerball a ajouté plus de numéros pour les boules blanches et rouges, ce qui a réduit les chances de remporter le jackpot. Actuellement, il y a environ une chance sur 292 millions de remporter le grand prix, contre une chance précédente d’environ 1 sur 175 millions, a déclaré Toyne.

Les joueurs du Powerball doivent choisir correctement les six numéros pour remporter le grand prix : cinq boules blanches et une boule rouge pour le jackpot.

De plus, le jeu a ajouté un tirage du lundi en 2021, a-t-il déclaré. Sans gagnant du jackpot, le grand prix estimé continue de rouler jusqu’à ce qu’un joueur choisisse les six numéros.

À l’instar des comptes d’épargne, des taux d’intérêt plus élevés permettent aux jackpots d’augmenter plus rapidement au fil du temps, a-t-il déclaré. « Plus les taux d’intérêt sont élevés, plus vous gagnez sur ce pool de capitaux. »

Bien entendu, cela pourrait changer une fois que la Réserve fédérale reviendra sur sa politique et commencera à réduire les taux d’intérêt.

Entre-temps, davantage d’options de vente en ligne et la « frénésie médiatique » à mesure que les jackpots augmentent ont également contribué à l’augmentation des grands prix, a déclaré Khanna. « La combinaison de ces deux éléments conduit réellement à des jackpots de plus en plus élevés, en particulier au cours des deux dernières années », a-t-il déclaré.

Le tirage du Powerball de mercredi a lieu moins de trois mois après qu’un seul billet vendu en Californie a remporté le jackpot de 1,08 milliard de dollars du jeu. Pendant ce temps, le jackpot du Mega Millions est revenu à 48 millions de dollars et les chances de gagner ce prix sont d’environ 1 sur 302 millions.

