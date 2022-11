Le jackpot Powerball de 1,6 milliard de dollars est désormais le plus important de tous les temps

Une fois de plus, un jackpot de loterie a franchi le seuil du milliard de dollars – la cinquième fois au cours des cinq dernières années – et celui-ci est un record mondial.

Ce dessin Powerball du 13 janvier 2016, pour lequel trois billets gagnants ont été vendus, reste le plus gros prix de loterie de l’histoire, mais plus pour très longtemps. Dès que le jackpot Powerball actuel trouvera un gagnant, ou des gagnants, celui d’il y a cinq ans tombera sur la deuxième plus grande machine à sous.

Les gagnants – John et Lisa Robinson dans le Tennessee, Maureen Smith et David Kaltschmidt en Floride, et Marvin et Mae Acosta en Californie – a partagé le prix total, leur donnant la possibilité d’environ 533 millions de dollars avant impôts sous forme de rente ou de 327,8 millions de dollars sous forme de paiement forfaitaire.

Le billet gagnant des Robinsons était l’un des quatre qu’ils ont achetés dans une épicerie, ont-ils déclaré à NBC AUJOURD’HUI spectacle. Ils ont choisi de prendre la somme forfaitaire. “Nous ne sommes pas garantis demain”, dit John.

Basé en Floride Smith et Kaltschmidt également choisi la somme forfaitaire. À l’époque, ils prévoyaient de se faire masser, d’améliorer leur camion et de prendre leur retraite avec la nouvelle richesse, selon le CNB.

Les Acostas sont restés anonymes pendant des mois après avoir gagné, mais ont publié une déclaration disant qu’ils étaient reconnaissants pour le “cadeau rare qui nous a été confié”.