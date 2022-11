Le jackpot Powerball atteint un record de 1,9 milliard de dollars après aucun gagnant – Shaw Local

DES MOINES, Iowa – (AP) – Un jackpot record de Powerball a atteint un montant encore plus élevé de 1,9 milliard de dollars après que personne n’ait remporté le tirage au sort de samedi soir.

Les nombres pour le dessin étaient : boules blanches 28, 45, 53, 56, 69 et Powerball rouge 20.

La prochaine chance pour quelqu’un d’avoir de la chance sera lundi soir.

Le nouveau jackpot de 1,9 milliard de dollars est destiné à un gagnant qui est payé via une rente sur 29 ans. Les gagnants des jackpots de loterie préfèrent généralement une somme forfaitaire en espèces, qui pour le tirage de lundi serait de 929,1 millions de dollars.

Le prix Powerball ne cesse de devenir plus massif en raison de l’incapacité de quiconque à surmonter la longue cote de 1 sur 292,2 millions et à gagner le jackpot. Pour remporter le premier prix, les joueurs doivent faire correspondre les cinq boules blanches et une Powerball rouge.

Depuis que quelqu’un a remporté le prix le 3 août, il y a eu 40 dessins sans gagnant. Cela correspond à un record de tirages sans gagnant, ainsi qu’à une série de tirages l’année dernière, selon la Multi-State Lottery Association basée à Clive, dans l’Iowa.

Powerball est joué dans 45 États, ainsi qu’à Washington, DC, Porto Rico et les îles Vierges américaines.

