Le jackpot Powerball atteint 1 milliard de dollars. Si vous gagnez, voici le compte de taxes

L’option de rente est plus élevée qu’elle ne l’a été, par rapport à l’option en espèces, en raison de taux d’intérêt plus élevés qui permettent au jeu de financer des prix rentabilisés plus importants, selon la Multi-State Lottery Association, qui gère Powerball. L’option en espèces, cependant, est motivée par les ventes de billets.

Alors, que paieriez-vous en taxes si vous deviez déjouer les pronostics et décrocher le jackpot ?

En supposant que vous soyez comme la plupart des gagnants et que vous choisissiez l’option en espèces, une retenue d’impôt fédéral de 24 % réduirait les 497,3 millions de dollars de 119,4 millions de dollars.

Pourtant, plus serait probablement dû à l’IRS au moment des impôts. Le taux d’imposition fédéral le plus élevé est de 37 % et s’applique cette année aux revenus supérieurs à 539 900 $ pour les déclarants individuels et à 647 850 $ pour les couples mariés. L’année prochaine, le taux maximum est imposé sur les revenus supérieurs à 578 125 $ (individus) et 693 750 $ (couples mariés).