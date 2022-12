Le jackpot Mega Millions Tuesday dépasse les 565 millions de dollars estimés

La saison des achats des fêtes – pour les acheteurs de billets de loterie Mega Millions, au moins – s’accélère alors que les responsables affirment que le jackpot estimé pour le tirage de mardi soir a dépassé le demi-milliard de dollars.

Lundi soir, les responsables de la loterie estimaient le prix de mardi à 565 millions de dollars – ou plus de 293 millions de dollars s’il était livré en espèces – après qu’aucun heureux gagnant ne détenait un billet correspondant aux six numéros lors du dernier tirage de vendredi.

Le tirage de mardi aura lieu à 23 h HNE.

Les billets vendus en Californie et en Floride pour un tirage du 14 octobre ont partagé le dernier jackpot du Mega Millions de 502 millions de dollars. Le premier prix de la loterie a reconstitué plus de 20 dessins organisés depuis lors.

Les responsables de la loterie affirment qu’il y a eu 11 jackpots gagnants de 500 millions de dollars ou plus depuis le début de Mega Millions en 2002. Le jackpot record de Mega Millions est de plus de 1,5 milliard de dollars, remporté en 2018, et un jackpot dépassant 1,3 milliard de dollars a été remporté dans l’Illinois en juillet.

Le plus gros jackpot de loterie américain jamais remporté était de 2,04 milliards de dollars en novembre. Le gagnant a acheté le billet chanceux Powerball en Californie du Sud.

The Associated Press