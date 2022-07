Le jackpot Mega Millions de 1,1 milliard de dollars est le troisième plus gros jackpot de l’histoire des États-Unis

Un prix de loterie de 1,1 milliard de dollars sera en jeu vendredi soir alors que les numéros sont tirés pour le jeu Mega Millions.

Le jackpot géant est le troisième plus grand prix du pays et est le résultat de 29 tirages consécutifs sans que personne ne corresponde aux six numéros du jeu. La dernière fois que quelqu’un a décroché le jackpot du Mega Millions, c’était le 15 avril.

Avant de vous précipiter pour dépenser 2 $ sur un billet, gardez à l’esprit que les chances de gagner le jackpot Mega Millions sont de 1 sur 302,5 millions.

Le prix de 1,1 milliard de dollars est destiné aux joueurs qui obtiennent leurs gains via une rente, versée annuellement sur 29 ans. Presque tous les gagnants prennent l’option en espèces, qui, pour le tirage de vendredi, est estimée à 648,2 millions de dollars.

Si personne ne remporte le jackpot du Mega Millions vendredi soir, le prix augmentera encore avant le prochain tirage mardi soir.

Le jackpot est le dernier objectif des loteries organisées aux États-Unis et dans le monde depuis des siècles.

La loterie n’est ouverte qu’aux résidents des États-Unis.

Ici en Ontario, le gros lot du Lotto Max de vendredi est estimé à 40 millions de dollars, tandis que le tirage du Lotto 649 de samedi a un gros lot de 17 millions de dollars.