Le jackpot Mega Millions de 1,1 milliard de dollars est le dernier de l’histoire des loteries

DES MOINES, Iowa (AP) – Avec plus d’un milliard de dollars, le jackpot Mega Millions est l’un des plus gros prix de loterie jamais mis en jeu, ce qui en fait le dernier objectif des loteries organisées aux États-Unis et dans le monde depuis des siècles.

Seuls deux prix ont dépassé l’énorme jackpot qui pourrait être gagné vendredi soir. D’autres loteries ailleurs dans le monde offrent des paiements plus petits, bien qu’à d’autres égards, elles soient plus intégrées à la vie de leur pays.

“Il y a une tonne de loteries à travers le monde”, a déclaré Bill Coley, président de l’Institute of Responsible Gaming, Lotteries and Sports de l’Université de Miami. « C’est la mystique des mathématiques. Vous pouvez prendre des frais nominaux et donner une chance de générer un flux de revenus d’un milliard de dollars pour potentiellement un individu. C’est assez excitant.

Les loteries aux États-Unis reflétaient initialement des jeux similaires en Europe, et en 1776, une a été créée pour aider à financer la guerre d’indépendance.

Les loteries restent populaires en Europe. Le jeu Eurojackpot a payé la semaine dernière un prix de 120 millions d’euros (121,9 millions de dollars) à quelqu’un au Danemark, et un joueur au Royaume-Uni a récemment remporté un prix Euromillions de 230 millions d’euros (233,6 millions de dollars).

Arjan van’t Veer, secrétaire général de l’Association européenne des loteries, a noté qu’il existe également de nombreuses loteries nationales.

Parmi les plus célèbres figure l’espagnol El Gordo (The Fat One).

Bien qu’elle n’ait pas lieu avant le 22 décembre, une grande campagne de promotion a commencé le 5 juillet. L’effort comprend toujours des vidéos promotionnelles, comme celle de cet été mettant en vedette un je-sais-tout qui est exposé comme un je-sais-rien parce qu’il ne le fait pas. Je ne sais pas où les billets sont vendus.

Les jeux américains Mega Millions et Powerball peuvent offrir des prix individuels plus importants, mais les 2,4 milliards d’euros d’El Gordo (2,4 milliards de dollars) sont le plus gros jeu pour les prix totaux. Environ 70% des recettes de la loterie paient pour les prix, le reste allant au gouvernement.

Le premier prix est de 4 millions d’euros (4 millions de dollars). Mais le billet standard acheté par les gens est de 20 euros «décimo», soit un dixième d’un billet complet, de sorte que les personnes avec le numéro gagnant sur leur décimo obtiennent 400 000 euros (406 340 $), soit environ 330 000 euros (335 268 $) après impôts .

L’Espagne a créé la loterie nationale en tant qu’organisme de bienfaisance en 1763 sous le règne du roi Carlos III. Malgré les guerres et autres crises politiques et économiques, la loterie n’a jamais été suspendue.

L’achat et le partage de décimos – en particulier à l’approche de Noël – est une tradition parmi les familles, les amis, les collègues et dans les bars et les clubs sportifs et sociaux. Les gens font la queue, même dans le froid et la pluie, devant les bureaux de loterie, en particulier ceux qui ont vendu des billets gagnants dans le passé.

Après l’annonce des numéros gagnants, des célébrations télévisées de rue et de bar suivent, avec des gens dansant et chantant avec des bouteilles de vin mousseux débouchées.

Il existe également de nombreuses grandes loteries en Asie, telles que le Japan Jumbo Draw ainsi que les Loto 6 et Loto 7 au Japon et l’Ultra Lotto aux Philippines.

David Schwartz, professeur et historien du jeu à l’Université du Nevada à Las Vegas, a noté que les loteries ont une longue histoire à travers le monde, en partie parce qu’elles sont simples à jouer et offrent des gains rares mais potentiellement énormes.

“La force motrice derrière les loteries est qu’un billet n’est pas si cher, mais vous avez une chance d’obtenir un gain énorme”, a déclaré Schwartz. “Je pense que les gens comprennent qu’il y a des chances assez minces, mais d’un autre côté, quelqu’un doit gagner.”

Les visiteurs aux États-Unis sont les bienvenus pour jouer à des jeux de loterie comme Mega Millions, et pendant des années, les résidents du Canada et du Mexique qui vivent le long des frontières ont fait le court voyage pour acheter des billets. Il existe également des options pour acheter des billets en ligne via des sociétés privées, mais les responsables de la loterie américaine affirment que les gens le font à leurs risques et périls.

Et gardez à l’esprit, a déclaré le porte-parole de l’Ohio Lottery, Michael Bycko, que les personnes qui ne résident pas aux États-Unis sont toujours responsables des taxes fédérales et éventuellement des États, selon l’endroit où elles jouent.

___

Giles a rapporté de Madrid.

Scott Mcfetridge et Ciaran Giles, l’Associated Press