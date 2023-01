Le jackpot du Mega Millions s’élève à 1,1 milliard de dollars après l’absence de gagnant

DES MOINES, Iowa (AP) – Un autre dessin Mega Millions, une autre nuit sans grand gagnant.

Personne n’a touché les six numéros et remporté le jackpot estimé à 940 millions de dollars, portant le prix de la loterie à environ 1,1 milliard de dollars avant le prochain tirage mardi soir.

Le prix est maintenant le troisième plus important de l’histoire des États-Unis.

Les numéros tirés vendredi soir étaient : 3, 20, 46, 59, 63 et Mega Ball or 13.

Il y a eu 24 tirages sans gagnant de jackpot, remontant à plus de deux mois. La séquence sans victoire est en grande partie due aux longues cotes du jeu de 1 sur 302,6 millions.

Le nouveau prix estimé à 1,1 milliard de dollars est destiné à un gagnant qui choisit une rente versée annuellement sur 29 ans. Les gagnants du grand prix prennent généralement l’option en espèces, qui pour le tirage de mardi soir sera estimée à 568,7 millions de dollars.

“Mega Millions vient d’atteindre à nouveau la barre du milliard de dollars. C’est particulièrement agréable de voir le jackpot augmenter tout au long des vacances et dans la nouvelle année », a déclaré Pat McDonald, directeur de la loterie de l’Ohio et directeur principal du Mega Millions Consortium, dans un communiqué tôt samedi. “Au fur et à mesure que le jackpot augmente, nous encourageons nos joueurs à respecter leur budget de divertissement et à profiter de ce jackpot avec nous.”

Les seuls jackpots Mega Millions supérieurs à l’opportunité estimée à 1,1 milliard de dollars mardi ont été les 1,53 milliard de dollars gagnés en Caroline du Sud en 2018 et le ticket gagnant de 1,33 milliard de dollars dans l’Illinois en juillet, a déclaré Mega Millions dans le communiqué.

Elijah Kouza, directeur adjoint du dépanneur Buscemi à Livonia, dans le Michigan, a déclaré que le jackpot du Mega Millions avait attiré de nombreux clients avant le tirage de vendredi soir. Le prix de 940 millions de dollars a été annoncé en bonne place dans le magasin et Kouza s’attendait à beaucoup plus de ventes de billets Mega Millions que les 20 à 25 normalement vendus un vendredi.

“C’est un peu hilarant pour moi, parce que si c’est comme 100 millions de dollars, les gens sont comme, ‘Nah.’ Ils passeront », a-t-il dit.

Mega Millions est joué dans 45 États ainsi qu’à Washington, DC et dans les îles Vierges américaines.

The Associated Press