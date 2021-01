Le huitième plus gros jackpot de l’histoire de la loterie américaine, et le plus gros prix pour Mega Millions en deux ans, était à gagner mardi soir.

Personne n’a gagné.

Les numéros gagnants dans le tirage de 625 millions de dollars étaient 12, 14, 26, 28, 33 et Mega Ball 9. Alors que neuf billets correspondaient à cinq numéros, selon le site Web Mega Millions, personne n’a touché les six numéros dans ce qui était le quatrième plus gros jackpot de l’existence du jeu.

Cela signifie un prix plus important pour le prochain tirage vendredi soir – un montant prévu de 750 millions de dollars, qui serait le cinquième plus grand de l’histoire de la loterie et le deuxième plus grand pour Mega Millions.

Le jackpot n’a cessé de croître depuis l’automne, avec 34 tirages sans gagnant depuis septembre, lorsqu’un jackpot de 119 millions de dollars a été gagné dans le Wisconsin.

Carole Gentry, une porte-parole de Maryland Lottery and Gaming, a émis l’hypothèse que de plus en plus de gens achetaient des billets parce que «c’est quelque chose d’amusant sur lequel se concentrer dans la nouvelle année», ce qui fait augmenter les prix plus rapidement.

Aussi amusant que cela puisse être de jouer, les chances des gens de gagner les gros prix sont incroyablement faibles: les chances de gagner des Mega Millions sont de 1 sur 302,5 millions.

Le jackpot Powerball a également gonflé, à 550 millions de dollars avant le tirage de mercredi soir – le 12e plus gros prix de l’histoire.

Les deux jackpots sont loin d’être le plus gros prix – un jackpot Powerball de 1,58 milliard de dollars divisé par trois gagnants en 2016

Mega Millions est joué dans 45 États ainsi qu’à Washington, DC et les îles Vierges américaines. Powerball est également offert à Porto Rico.

Contribuant: The Associated Press.