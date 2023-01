Le jackpot du Mega Millions est de 785 millions de dollars. Voici le compte de taxes

En supposant que vous soyez comme la plupart des gagnants et que vous choisissiez l’option en espèces, une retenue d’impôt fédérale obligatoire de 24 % réduirait les 403,8 millions de dollars de 96,9 millions de dollars. Cela réduirait votre prise à 306,9 millions de dollars.

Cependant, vous pourriez vous attendre à devoir plus à l’IRS au moment des impôts. Le taux d’imposition fédéral le plus élevé est de 37 % et s’applique aux revenus supérieurs à 578 125 $ pour les déclarants individuels et à 693 750 $ pour les couples mariés qui produisent une déclaration de revenus conjointe.