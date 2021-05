Le jackpot du Mega Millions est de 430 millions de dollars. Évitez ces erreurs si vous gagnez

«Ce montant change absolument la vie», a déclaré Walt Blenner, avocat et fondateur du Blenner Law Group à Palm Harbor, en Floride. « Tout dans votre vie va changer et il n’y a pas de retour en arrière. »

C’est la valeur nominale du jackpot avant le tirage de vendredi soir. Pourtant, que vous choisissiez de recevoir le prix sous forme de rente répartie sur trois décennies ou sous forme de somme forfaitaire réduite de 291,1 millions de dollars, il ne serait pas aussi simple que d’échanger votre billet contre le butin et de continuer à vivre comme avant.

Si quelqu’un gagne vendredi soir, le jackpot marquerait le 11e plus grand de l’histoire du jeu. Déjà cette année, deux jackpots Mega Millions ont été remportés: une aubaine de 1,05 milliard de dollars le 22 janvier qui est allée à un groupe de joueurs du Michigan et un prix de 96 millions de dollars remporté par un couple de New York le 16 février.

Voici quelques erreurs à éviter pour vous aider à passer en douceur à une richesse extrême.