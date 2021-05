Le jackpot du Mega Millions est de 345 millions de dollars. Comment gérer la manne

Bien sûr, vos chances de remporter le premier prix sont minuscules: la chance qu’un seul billet corresponde aux six numéros tirés est de 1 sur 302 millions.

Il y a une chance que quelqu’un qui détient un billet Mega Millions soit sur le point de devenir l’une des personnes les plus riches des États-Unis

Si vous parvenez à battre les probabilités, voici les considérations clés et ce que vous devez faire en premier.

Néanmoins, à un moment donné – que ce soit mardi soir ou plus tard, si le jackpot augmente – il y aura un gagnant.

Vous devez également faire une copie de votre billet et le mettre dans un endroit sûr, c’est-à-dire dans un coffre-fort ou un coffre-fort dans une banque. Assurez-vous également de vérifier les lois de votre état sur l’autorisation des gagnants de loterie de rester anonymes – certains le font, d’autres non.

Cela vaut également la peine de faire appel à des professionnels expérimentés qui peuvent vous guider tout au long du processus de réclamation et vous aider à établir un plan financier pour l’argent. Cette équipe devrait comprendre un avocat, un conseiller fiscal et un conseiller financier.

De plus, résistez à l’envie de partager immédiatement les nouvelles avec tout le monde dans votre vie. Les experts recommandent de garder le cercle des personnes qui savent aussi petit que possible.

« Prendre la somme forfaitaire vous donne plus de contrôle sur cet argent », a déclaré Boneparth.

La plupart des gagnants choisissent d’aller avec une somme forfaitaire, ce qui peut être le plus logique sur le plan financier.

« Si vous manquez de discipline pour investir et dépenser, ou si vous ne voulez pas vous en occuper, c’est à ce moment-là que la rente entre en jeu », a déclaré Boneparth.

Vous pouvez vous attendre à payer beaucoup – beaucoup – en impôts.

En supposant que vous deviez opter pour la somme forfaitaire de 234,6 millions de dollars pour ce jackpot Mega Millions, la retenue d’impôt fédéral de 24% requise sur votre gain réduirait 56,3 millions de dollars dès le départ. Cela vous laisserait 178,3 millions de dollars.

Cependant, vous pouvez également compter sur une dette beaucoup plus élevée envers l’Oncle Sam. Le taux marginal d’imposition le plus élevé de 37% s’applique aux revenus supérieurs à 523 600 $ pour les déclarants individuels et 628 300 $ pour les couples mariés qui déclarent conjointement.

Les impôts d’État – qui peuvent également être partiellement ou totalement retenus – sont également dus.