Le jackpot Mega Millions, approchant le milliard de dollars en tant que troisième plus gros jackpot de l’histoire de la loterie américaine, était à gagner mardi soir.

Les numéros gagnants dans le tirage de 865 millions de dollars étaient 10, 19, 26, 28, 50 et Mega Ball 16. La somme forfaitaire en espèces était de 638,8 millions de dollars.

Si quelqu’un a acheté un billet correspondant aux cinq numéros blancs et à la Mega Ball en or, il remportera le deuxième plus gros jackpot de l’histoire du jeu. Le prix est passé d’un montant prévu de 850 millions de dollars dans les heures précédant le tirage de 23 h HNE.

Un autre gros lot vous attend mercredi soir. Le tirage au sort Powerball vaut 730 millions de dollars, le quatrième en importance de l’histoire du jeu et le sixième en importance de l’histoire des États-Unis. Le paiement forfaitaire est de 546 millions de dollars.

Personne n’a remporté le premier prix de l’un ou l’autre des jeux depuis septembre, lorsque les deux ont été gagnés la même semaine.

Les jackpots promus par les deux loteries sont les gains des gagnants qui prennent une option de rente, dans laquelle les prix sont payés sur 30 ans. La plupart des gagnants optent pour l’option en espèces.

Les deux jackpots sont encore loin d’être le plus gros prix de l’histoire de la loterie américaine – un jackpot Powerball de 1,58 milliard de dollars divisé par trois gagnants en 2016.

Mega Millions et Powerball sont tous deux joués dans 45 États ainsi qu’à Washington, DC et dans les îles Vierges américaines. Powerball est également offert à Porto Rico.