Le jackpot du Mega Millions atteint 1,05 milliard de dollars. Voici l’éventuel compte de taxes

Lucas recommande au gagnant d’embaucher une équipe d’experts, y compris un conseiller financier, un fiscaliste, un avocat en planification successorale, des spécialistes bancaires et plus encore, pour prendre en charge une gamme de décisions financières.

Le jackpot Mega Millions pousse facilement le gagnant vers le haut tranche d’imposition fédérale sur le revenu, qui est actuellement de 37 %. Mais ils ne paieront pas 37% sur l’ensemble de la manne parce que « ça va passer par les tranches », a déclaré Lucas.

Pour 2023, le taux de 37 % s’applique à un revenu imposable de 578 126 $ ou plus pour les déclarants célibataires et de 693 751 $ ou plus pour les couples déclarant ensemble. Vous calculez le revenu imposable en soustrayant la plus élevée des déductions standard ou détaillées de votre revenu brut ajusté.

Les gagnants de la loterie unique paieront 174 238,25 $, plus 37 % du montant supérieur à 578 125 $. Mais pour les couples qui déposent conjointement, le total dû est de 186 601,50 $, plus 37 % du montant supérieur à 693 750 $.