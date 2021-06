Le jackpot de la loterie est reporté à samedi avec un prix «à gagner» de 11,9 millions de livres sterling à gagner

Un ÉNORME jackpot de loterie « à gagner » de 11,9 millions de livres sterling sera à gagner samedi, car personne n’a remporté le premier prix du tirage de mercredi.

Si les détenteurs de billets pour le week-end ne parviennent pas non plus à obtenir les sept numéros, le jackpot en espèces sera distribué entre les gagnants avec moins de matchs.

Le jackpot a été reporté sur le tirage de samedi Crédit : Alamy

Personne n’a correspondu aux sept numéros mercredi Crédit : Alamy

Lors du tirage de mercredi, le prochain plus gros prix de 1 million de livres sterling – pour cinq numéros et la balle bonus – a été réclamé par deux gagnants.

Pendant ce temps, 59 personnes ont empoché 1 750 £ après avoir égalé cinq des six numéros.

Les numéros gagnants du Lotto étaient 24, 15, 43, 49, 09, 34 et le numéro bonus était 32.

Un jeu de trois boules et une machine à dessiner Lancelot ont été utilisés.

Le jackpot a été reporté au tirage de samedi.

Personne n’a égalé les cinq numéros pour gagner le Lotto HotPicks, bien que 10 personnes aient obtenu quatre numéros pour réclamer 13 000 £.

Les numéros gagnants du Thunderball étaient 34, 04, 11, 07, 28 et le Thunderball était le 10.

TOP 5 DES PLUS GROS GAINS DE LOTERIE AU MONDE 1. 1,308 milliard de livres sterling (Powerball) le 13 janvier 2016 aux États-Unis, pour lequel trois billets gagnants ont été vendus, reste le plus gros lot de loterie de l’histoire 2. 1,267 milliard de livres sterling (Mega Million) un gagnant de Caroline du Sud a pris le temps de se manifester pour réclamer son prix en mars 2019, peu de temps avant la date limite d’avril 3. 633,76 millions de livres sterling (tirage Powerball) d’un gagnant du Wisconsin 4. 625,76 millions de livres sterling (Powerball) Mavis L. Wanczyk de Chicopee, Massachusetts a remporté le jackpot en août 2017 5. 575,53 millions de livres sterling (Powerball) Une paire de gagnants chanceux a remporté le jackpot dans l’Iowa et à New York en octobre 2018

Le premier prix de 500 000 £ n’a pas été remporté, mais 10 personnes ont obtenu le deuxième plus gros prix de 5 000 £ après avoir fait correspondre cinq numéros.

Andy Carter de Camelot, de The National Lottery, a déclaré: « Cela promet d’être un incroyable tirage au Loto samedi avec un énorme jackpot » Must Be Won « de 11,9 millions de livres sterling à gagner.

« Dans un tirage ‘Must Be Won’, si le jackpot n’est pas gagné, le montant du prix est réparti entre les autres niveaux de prix, ce qui signifie que de nombreux joueurs pourraient gagner beaucoup plus. »

Les chances de gagner à la loterie sont estimées à environ une sur 14 millions.

Cela survient après qu’une mère a gagné 10 000 £ par mois pendant un an après que sa fille a acheté un billet de loterie pour son 45e anniversaire.

Cheryl Crowley a ouvert une carte de sa fille Jade, 27 ans, et a été stupéfaite lorsqu’elle a trouvé un billet gagnant à l’intérieur.

La maman de trois enfants Jade, de Brent, au nord-ouest de Londres, a acheté une sélection de billets chanceux pour le tirage Set for life un jour avant l’anniversaire de Cheryl, le 7 mai.

Le lendemain, elle a vérifié les chiffres et s’est rendu compte qu’elle avait gagné gros.

Et la bonne nouvelle n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment car Cheryl et sa famille ont traversé des moments difficiles pendant la pandémie.