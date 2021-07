Le jackpot de 2 millions de livres sterling de la loterie nationale remporté par une seule personne alors que les joueurs sont invités à vérifier les billets

SEULEMENT une personne a remporté le jackpot de 2 millions de livres sterling de la loterie nationale, les joueurs étant invités à vérifier s’ils sont le grand gagnant.

Les numéros gagnants du tirage du 21 juillet sont les 20, 05, 37, 17, 51, 45 avec le numéro bonus 29.

Les joueurs de loto ont été invités à vérifier leurs billets (photo d’archive) Crédit : Alamy

Le conseiller principal des gagnants de Camelot à la loterie nationale, Andy Carter, a déclaré: « Quelle nouvelle fantastique pour un seul détenteur de billet qui a remporté le jackpot du Lotto de 2 millions de livres ce soir !

« Les joueurs sont invités à vérifier leurs billets et à nous appeler pour réclamer cet énorme jackpot.

« Les joueurs de la loterie nationale font une énorme différence pour les bonnes causes de la loterie nationale à travers le pays, collectant en moyenne environ 36 millions de livres sterling chaque semaine.

« Grâce aux joueurs de la loterie nationale, plus de 1,2 milliard de livres sterling ont été distribués à ce jour à travers le Royaume-Uni pour aider à lutter contre l’impact du coronavirus. »

Le jackpot estimé pour le tirage de samedi est de 3,8 millions de livres sterling.

Les numéros Thunderball pour le tirage de mercredi étaient : 35, 33, 11, 30, 14 et le numéro Thunderball était 04.

Plus tôt ce mois-ci, un Britannique a réclamé un jackpot Lotto de 13,1 millions de livres sterling pour le tirage Must Be Won qui a eu lieu le 7 juillet.

Andy Carter de Camelot a déclaré : « Quelle nouvelle sensationnelle et ensoleillée pour un joueur chanceux du Lotto.

« Nous allons maintenant chercher à soutenir le détenteur du billet tout au long du processus et à l’aider à commencer à profiter de sa victoire qui a changé sa vie. »

Les numéros gagnants étaient 40, 3, 52, 2, 7, 20 et la balle bonus était 14.

La méga somme rendrait le parieur, si la demande est validée, aussi riche que le chanteur George Ezra et presque trois fois plus riche que la star de Killing Eve Jodie Comer, 28 ans, qui aurait amassé une fortune de 4,9 millions de livres sterling.

Les gagnants peuvent décider de devenir publics ou de rester anonymes.

L’heureux gagnant du Lotto pourrait bientôt porter un toast à sa chance (photo d’archives) Crédit : Alamy

La Loterie nationale lève environ 36 millions de livres sterling chaque semaine pour de bonnes causes Crédit : Alamy