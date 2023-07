Le jackpot de 1 milliard de dollars du Powerball a un gagnant

Les joueurs de loterie californiens ont décroché l’or lors du tirage Powerball de mercredi soir.

Un gagnant chanceux de Golden State a remporté le troisième jackpot de 1 milliard de dollars du Powerball en faisant correspondre les cinq numéros et le Powerball.

Mais sept autres joueurs californiens ont également eu de la chance.

Ils faisaient partie des 36 joueurs de 16 États qui ont trouvé cinq numéros pour gagner 1 million de dollars lors du tirage au sort. Trois autres joueurs ont gagné 2 millions de dollars chacun avec un Power Play – un multiplicateur de prix que les joueurs peuvent acheter avec leur billet pour un dollar supplémentaire.

Les gagnants d’un million de dollars vivent dans les États suivants :

Californie (7)

Connecticut

Floride (4)

Illinois

Indiana

Kentucky

Massachusetts (3)

Maryland (2)

Missouri

New Hampshire

New Jersey (2)

New-York (5)

Ohio

Texas (4)

Wisconsin

Virginie-Occidentale

Les trois gagnants du prix de 2 millions de dollars vivent en Floride, en Pennsylvanie et au Rhode Island, selon Powerball.

Ces gagnants de la Californie, de la Floride et du New Hampshire sont encore plus chanceux – ils se trouvent dans trois des huit États qui ne facturent pas de taxes d’État sur les gains de loterie, donc même s’ils ne verront toujours pas le paiement complet d’un million ou d’un milliard de dollars après les impôts fédéraux, ils feront mieux que les gagnants des autres États.

Le prix d’un million de dollars tombe automatiquement à 760 000 $ après avoir été imposé au taux fédéral de 24%, selon Le calculateur d’impôt de Powerball.

Et malheureusement pour les gagnants du New Jersey et de New York, ce prix deviendra encore plus petit après qu’au moins une taxe de 10% – la plus élevée du pays – soit prélevée sur les gains, selon usamega.com.

Contrairement au gagnant du jackpot, ces gagnants d’un million de dollars n’ont peut-être pas la possibilité d’étaler leurs gains sur une période de temps – ils doivent prendre une somme forfaitaire. Et même s’il ne s’agit peut-être pas d’un million de dollars, recevoir un chèque de centaines de milliers de dollars sans aucune condition peut changer la vie de nombreuses personnes.

C’est bien de s’amuser avec l’argent, mais il est également important d’élaborer un plan ou de discuter avec un conseiller financier des façons intelligentes de l’utiliser.

Même si vous devez prendre l’argent sous forme de somme forfaitaire, vous pouvez le transformer en revenu passif à long terme avec les bons mouvements d’investissement, comme en placer une partie dans un fonds indiciel à faible coût comme le S&P 500. Si vous cherchez quelque chose de plus pratique, vos gains pourraient être votre billet pour l’investissement immobilier.

Vous pourriez avoir des besoins financiers plus urgents comme une dette à intérêt élevé ou l’entretien différé de votre maison avant de commencer à penser à long terme. Mais surtout, prenez votre temps pour déterminer ce qui convient le mieux à votre situation.

