Le jackpot américain du Powerball établit un record avec le plus gros prix de loterie de 1,6 milliard de dollars

Le grand prix du jackpot américain Powerball qui pourrait être payé dès samedi a grimpé à 1,6 milliard de dollars, le plus gros prix de loto au monde.

Le jackpot n’a cessé de croître depuis que le grand prix a été remporté pour la dernière fois le 3 août en Pennsylvanie.

Le tirage de samedi, qui aura lieu au studio Florida Lottery à 22h59 (02h59 GMT), marque le 40e tirage Powerball depuis la dernière fois que le jackpot a été remporté.

Le dernier jackpot record de Powerball a eu lieu en 2016 lorsque des billets en Californie, en Floride et au Tennessee se sont partagé un jackpot de 1,586 milliard de dollars.

Les chances de gagner le jackpot sont de 1 sur 292,2 millions, selon les organisateurs de Powerball.

Les détenteurs de billets gagnants ne sont pas les seuls à obtenir un jour de paie dans le tirage au sort. Les autorités fiscales américaines prendront environ 40% du jackpot, et les autorités étatiques et locales pourraient également vouloir une part.

Tout gagnant unique du Powerball pourrait choisir de recevoir un paiement forfaitaire, calculé pour le jackpot de samedi à 782,4 millions de dollars. Ou ils pourraient opter pour 30 versements progressifs sur 29 ans.

Les billets Powerball coûtent 2 $ à l’achat et sont vendus dans 45 États américains, le district de Columbia, Porto Rico et les îles Vierges américaines.

Pour jouer au Powerball, un acheteur de billets doit choisir cinq numéros différents de 1 à 69, puis choisir un numéro Powerball de 1 à 26.

Ensuite, l’acheteur rentre chez lui et rêve grand – de manoirs, de nouvelles voitures, de nourriture raffinée et de vacances de luxe – en attendant les résultats du dessin et la déception probable par la suite.

Si personne ne touche le jackpot lors du tirage de samedi, cela égalisera le record de la plus longue période sans grand prix.

Avant le paiement massif du Powerball en 2016, des records précédents avaient été établis en 2019 dans le Wisconsin (768,4 millions de dollars) et en 2017 dans le Massachusetts (758,7 millions de dollars).

