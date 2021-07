Le jab de Pfizer obtient le feu vert pour une utilisation d’urgence alors que le coronavirus se déchire en Indonésie

L’autorité indonésienne de réglementation des médicaments et des aliments (BPOM) a donné jeudi à Pfizer le feu vert pour une utilisation d’urgence pour tous les citoyens indonésiens âgés de 12 ans et plus. La chef de l’autorité, Penny Lukito, a annoncé lors d’une conférence de presse que l’accord d’approbation du vaccin Pfizer avait été signé afin de sortir le pays de la pandémie alors qu’il étend la couverture vaccinale en augmentant les vaccins disponibles.

Un accord a été signé mercredi entre le ministère indonésien de la Santé et le géant pharmaceutique BioNtech, qui verra le pays recevoir 50 millions de doses. Le ministre de la Santé Budi Gunadi Sadikin a salué la nouvelle dans un communiqué. « Je tiens à exprimer ma gratitude pour le partenariat qui aidera l’Indonésie à répondre au besoin de vaccins contre le Covid-19. Avec les 50 millions de doses supplémentaires de vaccin Pfizer, nous espérons pouvoir accélérer la campagne de vaccination en Indonésie », il a dit.

Pfizer est le deuxième vaccin à ARNm à être approuvé dans ce pays d’Asie du Sud-Est, Moderna étant autorisé à être utilisé le 1er juillet. Les autres vaccins autorisés pour une utilisation d’urgence en Indonésie sont l’AstraZeneca d’Oxford et le BBIP de Sinopharm, produit en Chine, ainsi que Sinovac.

L’Indonésie est aux prises avec une forte augmentation des cas de Covid qui submerge le pays et son système de santé. Plus tôt en juillet, 63 patients ont perdu la vie en raison de la pénurie d’oxygène dans un hôpital de Yogyakarta.

Mercredi, le pays a enregistré plus de 54 500 cas en une journée, la situation étant décrite comme ‘pire scénario’ par un haut ministre. L’Indonésie a même dépassé l’Inde en termes de nombre de cas quotidiens.

L’Indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde, n’a réussi à vacciner intégralement que 5,5% de sa population, avec seulement 13,4% des 275 millions d’habitants du pays n’ayant reçu qu’une seule dose.

Depuis le début de la pandémie, le pays d’Asie du Sud-Est a enregistré plus de 2,67 millions de cas et près de 70 000 décès, faisant de l’Indonésie le pays le plus touché de la région.

