Le jab CureVac de l’Allemagne ne montre que 48% d’efficacité contre Covid-19 dans la dernière étape de l’essai, entraînant une chute des stocks

CureVac a annoncé mercredi les résultats des essais de deuxième et troisième phases pour son vaccin CVnCoV, dans son analyse finale pour une étude de 40 000 sujets qui a attiré des participants de 10 pays d’Europe et d’Amérique latine.

« Dans le contexte sans précédent de 15 souches circulant au sein de la population étudiée au moment de l’analyse finale, le CVnCoV a démontré une efficacité vaccinale globale de 48% (…) contre la maladie Covid-19 de toute gravité, y compris des symptômes bénins non respiratoires uniques. » a déclaré la société, ajoutant que le groupe d’âge des 18-60 ans s’en sortait légèrement mieux, à 53%.

Les résultats n’étaient qu’une maigre amélioration par rapport à l’essai préliminaire de CureVac plus tôt ce mois-ci, qui a montré que le vaccin avait une efficacité globale de 47%.

Alors que CureVac a noté que l’inoculation était encore plus efficace contre « maladie modérée à grave » dans le groupe d’âge 18-60 ans, rapportant le chiffre à 77%, les données n’étaient pas concluantes pour les patients plus âgés, qui font face à un risque significativement plus élevé de Covid-19. Les personnes âgées de 60 ans et plus ne représentaient que 9% des cas analysés, mais le cabinet a déclaré que les données disponibles « n’a pas permis une détermination statistiquement significative de l’efficacité ».

Pour les maladies graves entraînant une hospitalisation ou la mort, la société a déclaré que son vaccin était pleinement efficace pour les personnes âgées de 18 à 60 ans.

La nouvelle a porté un coup à la valeur de l’action de CureVac, qui a initialement plongé d’environ 10 points dans les échanges après les heures normales, repoussant un gain de 9% observé plus tôt mercredi après que la société a annoncé un remaniement de son conseil d’administration. Les précédents résultats décevants des essais de CureVac ont eu un effet similaire sur le marché, les données de mercredi ébranlant encore plus la confiance dans un vaccin qui devait autrefois « apporter de l’espoir au monde non vacciné. »

Malgré la piètre performance, le PDG de CureVac, Franz-Werner Haas, a parlé avec optimisme du vaccin, affirmant que la dernière analyse « démontre une forte valeur de santé publique » pour le groupe d’âge 18-60 ans et offre « données pertinentes sur le plan clinique » pour les variantes émergentes du coronavirus.

Le vaccin CVnCoV utilise une technologie d’ARN messager similaire aux injections plus efficaces de Moderna et Pfizer, mais contrairement à ces vaccinations, CureVac reste stable à des températures de réfrigérateur et ne nécessite pas de stockage inférieur à zéro. Le Spoutnik V de la Russie n’a pas non plus besoin de stockage spécial, ce qui rend ces vaccins attrayants pour les pays en développement qui manquent d’installations de surgélation.

Bien que l’Organisation mondiale de la santé recommande un seuil d’efficacité d’au moins 50% pour les essais de vaccins contre les coronavirus, le régulateur des médicaments de l’Union européenne a suggéré la semaine dernière qu’il n’imposerait pas une exigence similaire. Interrogé sur un seuil de 50 % à la suite des résultats des essais préliminaires de CureVac, le chef des vaccins de l’agence, Marco Cavaleri, a déclaré que le régulateur « J’ai toujours pensé qu’il était difficile de définir un seuil dès le départ ».

