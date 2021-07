Le jab Covid-19 de Moderna reçoit le feu vert du régulateur européen des médicaments pour une utilisation chez les adolescents

Dans un communiqué publié vendredi, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a donné sa recommandation pour que le vaccin Spikevax Covid-19 soit administré aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. Le vaccin Moderna, qui est administré en deux injections, est désormais le deuxième vaccin Covid-19 approuvé par l’agence pour une utilisation chez les moins de 18 ans.

Dans sa déclaration, l’EMA a recommandé que l’administration du vaccin aux adolescents soit la même que pour les adolescents de plus de 18 ans. Citant un essai portant sur 3 732 enfants, l’organisme a déclaré que la réponse en anticorps chez les adolescents semblait similaire à celle des adolescents. 18-25 ans.

L’essai suggère que les adolescents sont sujets aux effets secondaires habituels et les plus courants du jab, notamment des douleurs au site d’injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, ainsi que des nausées, des vomissements et de la fièvre. « Ces effets sont généralement légers ou modérés et s’améliorent quelques jours après la vaccination », a déclaré l’EMA.

L’agence a ajouté qu’elle comprend que la taille de l’essai n’était pas assez importante pour isoler de nouveaux effets secondaires rares, ou le risque associé à des effets secondaires connus tels que la myocardite (inflammation du muscle cardiaque).

La déclaration de l’agence vendredi a indiqué qu’elle continuerait d’évaluer l’innocuité et l’efficacité du vaccin au fur et à mesure de son administration, et au-delà.

Avant le soutien de vendredi, le vaccin Pfizer était le seul vaccin Covid-19 approuvé par l’EMA pour une utilisation sur les mineurs.

