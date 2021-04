Magicien de AZ

Le dicton «Aucune bonne action ne reste impunie» a-t-il jamais été plus approprié que pour les fabricants de jab d’Oxford / AstraZeneca?

Le vaccin britannique à but non lucratif est moins cher et plus résilient que ses rivaux, mais a fait l’objet de l’alarmisme hystérique des dirigeants européens et d’une mauvaise interprétation délibérée des données sur des effets secondaires possibles extrêmement rares.

Le vaccin Oxford / AstraZeneca est moins cher et plus résistant que ses rivaux, mais a fait l’objet de l’alarmisme hystérique des dirigeants européens. Crédit: EPA

Mais maintenant, une étude sur les plus de 80 ans suggère qu’une dose du jab AZ déclenche une réponse immunitaire des lymphocytes T trois fois plus forte et chez près de trois fois plus de receveurs que son concurrent Pfizer.

Comme les lymphocytes T sont plus adaptables que les anticorps dans la lutte contre différentes variantes de Covid, cela peut s’avérer crucial.

L’étude a également confirmé la décision très ridicule du Royaume-Uni de retarder les secondes doses et de donner la priorité au déploiement rapide de la première dose aussi largement que possible.

Mais alors même que les résultats ont émergé hier, le Danemark a mis fin à sa propre utilisation du jab d’Oxford.

Avec leur taux de mortalité Covid au plus bas, les Danois peuvent peut-être se permettre d’être aussi exigeants.

D’autres pays qui pourraient maintenant être tentés de suivre leur exemple comme les lemmings ne seront peut-être pas aussi chanceux.

Jet, partez!

La perspective de permettre aux Britanniques de passer des vacances à l’étranger cet été semble avoir été plus fréquente qu’un pantalon de serveur grec.

Mais la fin de la saga semble enfin en vue après la déclaration du ministre de l’Aviation Robert Courts selon laquelle une liste de destinations approuvées devrait être révélée au début du mois prochain.

Le ministre de l’Aviation, Robert Courts, a déclaré qu’une liste des destinations approuvées devrait être révélée au début du mois prochain Crédits: Getty

Oui, il conseille aux Britanniques de suspendre la réservation pour le moment – mais la confiance incroyable du patron d’easyJet Johan Lundgren dans le démarrage de sa flotte est rassurante.

Une chose est sûre cependant: pour le bien de l’industrie du voyage et des vacanciers, il ne peut plus y avoir de dérobade de la part du gouvernement.

Un boom record de 40 milliards de livres sterling des séjours suggère que certains Britanniques ont déjà jeté l’éponge de plage, tandis que le coût supplémentaire potentiel des tests Covid requis pour les voyages – jusqu’à 120 £ par personne – est un autre obstacle à surmonter.

Plus tôt les ministres pourront prendre des décisions fermes pour nous autoriser à décoller, mieux ce sera pour tout le monde.

APRÈS 300 000 ans de conjectures tâtonnantes, la question «Que veulent les femmes?» a enfin reçu une réponse – et la bonne nouvelle pour les hommes est que c’est assez simple.

Selon une nouvelle étude majeure, la pêche à la ligne, la bascule, la faible profondeur et le jumelage sont les quatre activités qui font le plus partie intégrante du bonheur féminin.

Après 300 000 ans de devinettes tâtonnantes, la question « Que veulent les femmes? » a enfin été répondu Crédits: Getty

Mais avant de sortir vos cuissardes de pêche, les gars, vous voudrez peut-être lire le rapport complet ici.

Il s’avère que ce n’est pas ce genre de pêche à la ligne. . . bien que vous ayez encore besoin de matériel.