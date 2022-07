Le Hyderabad FC signe un contrat à long terme avec Alex Saji

Renforçant le noyau de son contingent indien, l’équipe de Super League indienne Hyderabad FC a conclu la signature du défenseur Alex Saji sur un contrat à long terme, a annoncé le club vendredi.

“Hyderabad FC est une équipe qui offre de nombreuses opportunités aux jeunes joueurs du pays et je suis très heureux de faire partie de ce club. C’est une excellente plateforme pour un joueur comme moi. J’ai hâte de jouer avec l’entraîneur Manolo et d’en apprendre davantage pour améliorer mon jeu. Ce sera une saison passionnante, ma première dans l’ISL, et j’ai hâte de commencer », a déclaré Alex Saji après avoir mis la plume sur papier sur un accord qui le gardera avec le club jusqu’à la saison 2024-25.

Né et élevé à Wayanad, Kerala, Saji a débuté avec la Red Star Football Academy. Il a depuis représenté Gokulam Kerala dans la I-League, acquérant une expérience précieuse.

Saji a également remporté le titre de la I-League à deux reprises avec les Malabarians lors de saisons consécutives.

Défenseur central qui peut également être efficace en tant qu’arrière droit, le joueur de 22 ans compte 26 apparitions en I-League à son actif et a également commencé les trois matchs de Gokulam Kerala lors des phases de groupes de la Coupe AFC récemment.

Après deux saisons impressionnantes sur le circuit national indien, Saji a également été appelé dans l’équipe nationale U23 pour la précédente campagne de qualification pour la Coupe d’Asie U-23 de l’AFC.

Saji est maintenant prêt pour sa première saison dans la Super League indienne et fera partie de la première équipe qui s’entraînera sous Manolo Marquez pour la prochaine campagne 2022-23.

