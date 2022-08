Le Hyderabad FC se qualifie pour les quarts de finale avec une victoire 3-0 sur le Neroca FC

Le Hyderabad FC (HFC), champion en titre de la Super League indienne (ISL), s’est qualifié pour les quarts de finale de la 131e IndianOil Durand Cup, battant le Neroca FC 3-0 au stade Khuman Lampak ici mardi.

Dans ce qui était une autre démonstration très impressionnante et professionnelle du HFC dans le groupe C, l’équipe dirigée par Manolo Marquez a maintenant trois victoires en trois matchs et son meilleur attaquant Bartholomew Ogbeche, qui a eu son deuxième doublé du tournoi, a également grimpé au sommet du classement. tableau du meilleur buteur, avec quatre buts maintenant contre son nom. L’Australien Joel Chianese a marqué le troisième pour les champions de l’ISL dans un affichage dominant.

Les prouesses du Nigérian Bart Ogbeche devant le but sont peut-être quelque chose que le football indien a rarement vu sur son terrain. Son sens de la présence, du timing et de la puissance à l’intérieur de la surface et la qualité de ses finitions font des cauchemars aux défenseurs indiens depuis quelques années. Même ce jour-là, il a participé aux trois buts, en marquant deux lui-même.

Le premier but est venu tôt pour les Nawabs après qu’Akash Mishra, sur la charge de sa gauche habituelle, a conduit à l’intérieur de la surface et l’a croisé, pour qu’Ogbeche le rencontre au bon endroit comme d’habitude. Il a pris une frappe dans le virage avec sa gauche, vers le but, mais il a fallu quelques déviations dans la foule et la balle perdue est tombée de manière invitante pour que Joel Chianese rentre à la maison de près.

Par la suite, le milieu de terrain du HFC, dirigé par Borja Herrera, a commencé à prendre le contrôle du match et les chances se sont multipliées et rapides pour Hyderabad.

A la 17e, l’Espagnol jouait un une-deux rapide avec Lalchungnunga Chhangte tout en pénétrant en bas à gauche, pour délivrer un centre pour retrouver Ogbeche au bon endroit. Le Nigérian ne s’est pas trompé de tête.

Chianese a eu sa chance en or pendant une seconde pour lui-même lorsque Chhangte l’a joué magnifiquement sur la droite, mais l’Australien a frappé le filet latéral avec seulement le gardien à battre.

La mi-temps s’est terminée 2-0 mais il était clair qu’il n’y aurait pas de retour en arrière pour Neroca dans ce match.

Cela s’est vite avéré être vrai alors que HFC est sorti de la pause dans la même humeur implacable. L’introduction par l’entraîneur de Neroca Khogen Singh de Tangva Ragui et Lunminlal Haokip, deux de ses meilleurs joueurs du tournoi, a ajouté un peu plus de but à la riposte de Neroca et leurs incursions en avant ont augmenté, mais le HFC était trop solide dans l’ensemble pour être trop dérangé par leur.

Ogbeche a finalement fait sortir les supporters locaux du terrain lorsqu’à la 82e minute, Hitesh Sharma a fait preuve d’une grande détermination sur le flanc droit pour garder un ballon en jeu. Sa réduction sur la glissade n’a trouvé personne d’autre qu’Ogbeche sur le bord de la surface et son pied droit mesuré a battu le gardien Soram Porei pour la troisième fois du match.

