Mumbai City FC et Hyderabad FC a joué un match nul et vierge dans le Super Ligue indienne au GMC Stadium, Bambolim, samedi.

Dans un match où les deux équipes n’ont pas réussi à convertir de nombreuses occasions, c’est Hyderabad qui s’est avérée plus forte ce jour-là, niant tout but à l’attaque implacable de Mumbai.

L’entraîneur Manuel Marquez semblait bien préparé pour le test de Mumbai. Les Nizams ont épinglé leurs adversaires avec leur approche très pressante, annulant ainsi le danger de Mumbai. Les hommes de Lobera faisaient tout correctement, sauf pour la livraison finale.

Hyderabad a eu la chance au début de ne pas concéder un penalty en début de match lorsque Raynier Fernandes a été victime d’une faute après une tentative de dégagement de Mohammed Yasir. L’arbitre a accordé un coup franc indirect dans la surface, sur lequel Mumbai n’a pas réussi à capitaliser.

Ce fut une bataille de bout en bout en première mi-temps, les deux gardiens étant appelés à l’action.

Premièrement, Laxmikant Kattimani a réalisé une amende pour refuser Adam le Fondre. Puis, à l’autre bout, Amrinder Singh a gardé son équipe en vie dans le match.

Aridane Santana, Joel Chianese et Liston Colaco se sont combinés pour initier le mouvement avant que Colaco ne tente sa chance depuis la signature, mais son effort proche du poste a été bien sauvé par Amrinder.

La défense de Mumbai a été exceptionnelle cette saison et Amrinder était une fois de plus à son meilleur pour nier Chianese.

C’était indéniablement la meilleure opportunité pour Hyderabad de prendre la tête. En remportant le ballon au milieu de terrain, Yasir a lancé un ballon en profondeur pour que Chianese l’envoie en tête-à-tête avec le gardien. Mais le tir de l’Australien a été bloqué par Amrinder.

C’était plus un début nerveux pour Mumbai en seconde période. Ils ont donné le ballon facilement et ont presque concédé un but, quand Amrinder, dans le but de dégager une passe arrière, l’a joué directement à Colaco. Cependant, l’attaquant d’Hyderabad a tiré large.

Colaco a continué à perturber Mumbai avec son rythme et son champ de tir, mais ce n’était pas suffisant pour atteindre le but recherché. Pendant ce temps, pour Mumbai, ils n’étaient pas à leur meilleur dans la deuxième séance. Les hommes de Lobera ont été bâclés et ont perdu trop d’occasions dans le dernier tiers.

Mumbai a eu deux occasions tardives de remporter le vainqueur. Ahmed Jahouh a lancé le ballon dans la surface pour Bartholomew Ogbeche, dont le premier tir a atterri sur le toit. Plus tard, le coup franc de l’arrêt du Maroc n’a pas pu obtenir la connexion souhaitée de son coéquipier, car il a été facilement récupéré par Kattimani.

Les Islanders n’ont pas pu offrir le cadeau d’anniversaire idéal à leur entraîneur Sergio Lobera, qui a fêté ses 44 ans samedi, mais le résultat leur a permis de prolonger leur invaincu à 10 matchs.