Le Hyderabad FC reprend la première place avec une victoire acharnée contre l’East Bengal FC

L’Hyderabad FC a conservé son record d’invincibilité contre l’East Bengal FC après une victoire 2-0 en Super League indienne (ISL) au GMC Balayogi Athletic Stadium d’Hyderabad vendredi.

Mohammad Yasir a marqué le premier but du match à la 38e minute avant que le remplaçant Javier Siverio ne mette la pression à la 85e minute.

Le Hyderabad FC a aligné le même onze qui a gagné la semaine dernière contre le Chennaiyin FC. L’East Bengal FC a été contraint de faire un changement qui a vu Sarthak Golui manquer le match en raison d’une blessure au pied, alors qu’Ankit Mukherjee est venu le remplacer.

Thongkhosiem Haokip a presque donné à l’East Bengal FC le départ parfait. Dans la première minute, Naorem Singh a envoyé un ballon de la gauche à Haokip, qui avait fait une brillante course non marquée dans la surface. L’attaquant a fait de son mieux pour le faire tomber, mais la livraison était un peu trop lourde, et elle est sortie du bout de la botte de Haokip et est sortie du jeu.

Une combinaison entièrement indienne a mené au premier but du match huit minutes après la demi-heure. Un long lancer d’Akash Mishra a été lancé par Hitesh Sharma à l’intérieur de la surface avant de tomber vers Yasir. L’ailier l’a pris sur sa poitrine avant de le tirer dans le coin supérieur gauche avec une volée spectaculaire.

Dix minutes après le début de la seconde mi-temps, le Hyderabad FC avait l’occasion de doubler son avance lorsque Mishra n’était pas marqué dans la surface lors d’un corner. La tête de l’arrière latéral a traversé le but et est sortie pour un coup de pied de but. À la 73e minute, Narzary a pénétré dans la surface depuis le flanc gauche et l’a retiré pour le remplaçant Borja Herrera. L’effort de l’Espagnol est passé au-dessus de la barre.

Quelques minutes après s’être vu refuser un but par un magnifique double arrêt de Kamaljit Singh, Javier Siverio a bondi sur le centre bas de Herrera depuis la gauche. Le jeune attaquant espagnol est allé glisser devant Kamaljit et a tapé le ballon devant lui pour doubler l’avance de l’hôte et conclure trois points.

Cette victoire permet au Hyderabad FC de reprendre la première place, avec un point d’avance sur le Mumbai City FC, qui n’a pas de match cette semaine. Les champions en titre bénéficieront d’une pause lors de la prochaine semaine de match avant de se rendre au Bengaluru FC le 23 décembre, vendredi. L’East Bengal FC conserve sa huitième place, à un point du Chennaiyin FC. Les porteurs de la torche rentreront chez eux pour accueillir le Mumbai City FC le 16 décembre prochain, vendredi.

