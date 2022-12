Le Hyderabad FC passe à la deuxième place après sa victoire clinique sur le Chennaiyin FC

Le Hyderabad FC a renoué avec la victoire après des défaites consécutives en battant le Chennaiyin FC 3-1 en Super League indienne (ISL) au stade Jawaharlal Nehru de Chennai samedi. Halicharan Narzary, Chinglensana Singh et le remplaçant Borja Herrera ont frappé en seconde période pour repousser les champions en titre à la deuxième place.

Le Chennaiyin FC a effectué quatre changements qui ont vu Gurmukh Singh, Vincy Barretto, Edwin Vanspaul et Abdenasser El Khayati entrer alors que Vafa Hakhamaneshi, Sajal Bag et Sourav Das, Jockson Dhas ont été laissés de côté. Quelques changements pour les visiteurs ont vu Joel Chianese et Halicharan Narzary revenir dans l’alignement, alors que Borja Herrera était sur le banc et Reagan Singh n’était pas dans l’équipe.

Le Hyderabad FC a failli se mettre le nez devant dans les arrêts de jeu en première mi-temps. Nikhil Poojary a traversé le ballon du flanc droit avant que Fallou Diagne ne batte Chianese. Cependant, un dégagement est allé directement à Narzary, dont le tir a secoué la barre transversale.

Cinq minutes après l’heure de jeu, l’impasse était débloquée par une superbe frappe de Narzary. La routine de corner court du Hyderabad FC a vu le Chennaiyin FC attaquer le ballon directement dans la trajectoire de Narzary, qui l’a enroulé avec sa botte et l’a enfoui au fond des filets. Quelques instants après le premier but, le Chennaiyin FC a été réduit à dix hommes lorsque l’arrière droit Ajith a reçu un deuxième jaune à la 71e minute.

À l’approche du dernier quart-temps du match, les visiteurs ont doublé leur avantage grâce à la volée à bout portant de Chinglensana Singh. Un autre corner n’a pas été correctement dégagé par le Chennaiyin FC car ils ne l’ont dégagé que jusqu’à Chinglensana, qui l’a enfoncé dans le but à bout portant à la 74e minute.

Quatre minutes plus tard, les Marina Machans en ont retiré un lorsque le centre d’El Khayati depuis la gauche a été dirigé à bout portant par Petar Sliskovic. Cependant, la joie a été de courte durée puisque les hommes en jaune ont rétabli leur avantage de deux buts sept minutes plus tard. Le remplaçant Borja Herrera a récupéré le ballon en l’air au bord de la surface et l’a tiré dans le coin supérieur gauche.

Cette victoire a ramené le Hyderabad FC à la deuxième place, à deux points du leader, le Mumbai City FC. Ils rentreront chez eux pour accueillir l’East Bengal FC le 9 décembre, vendredi. Le Chennaiyin FC est resté septième, à deux points du FC Goa et du Kerala Blasters FC. Les Marina Machans se rendront à Guwahati pour affronter le NorthEast United FC le 10 décembre, samedi.

