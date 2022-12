Le Hyderabad FC obtient une victoire convaincante contre le Bengaluru FC

Bartholomew Ogbeche a mis fin à sa sécheresse de sept matchs alors que le Hyderabad FC a battu le Bengaluru FC avec une victoire 3-0 en Super League indienne (ISL) au stade Sree Kanteerava de Bengaluru vendredi. L’attaquant a sorti l’impasse d’un coup franc habilement travaillé avant de forcer un but contre son camp à Sandesh Jhingan sur le coup de la mi-temps. Joel Chianese a quitté le banc pour conclure le match à la 90e minute.

Les hôtes ont aligné un onze inchangé, tandis que les visiteurs ont apporté quatre changements à l’équipe qui a battu l’East Bengal FC la semaine dernière. Nim Dorjee a remplacé Chinglensana Singh au cœur de la défense, tandis que Joao Victor a été remplacé par Borja Herrera. Rohit Danu a remplacé Mohammad Yasir sur le flanc droit alors que Javier Siverio a remplacé Joel Chianese, qui est tombé sur le banc.

Il y a eu quelques occasions, une à chaque bout, dans les dix premières minutes. Roshan Naorem a joué un doublé intelligent avec Javi Hernandez du flanc gauche avant que son centre bas ne soit bloqué par Nikhil Poojary. À l’autre bout, Siverio a sprinté avec le ballon sur le flanc gauche avant que Suresh Wangjam n’arrête l’attaquant avec un défi équitable.

Le premier but est venu lorsque Halicharan Narzary, Herrera et Ogbeche se sont brillamment combinés pour exécuter un coup franc bien travaillé près du bord de la surface qui a vu Ogbeche écraser un tir bas devant Gurpreet Singh Sandhu pour mettre fin à sa sécheresse de score à la 26e minute. Son dernier but avant la sécheresse de sept matchs est survenu lors du match inverse plus tôt cette saison.

Une minute avant la pause, le Hyderabad FC doublait son avance. Narzary a fouetté une croix de la gauche avant qu’Ogbeche ne la dirige dans l’herbe. Le ballon se dirigeait vers la cible avant que le dégagement éraflé de Jhingan ne le coupe au fond de son propre filet alors que les champions en titre entraient à la mi-temps avec un coussin de deux buts.

Les remplaçants se sont combinés pour mettre le match au lit alors que le centre bas d’Abdul Anjukandan depuis la droite a été placé du pied latéral dans le deuxième poteau par Chianese dans la dernière minute du match alors que les Bleus chutaient à leur septième défaite de la saison.

La défaite les maintient en huitième position, à neuf points de la dernière place en séries éliminatoires. Les Bleus se rendront ensuite au Salt Lake Stadium pour affronter l’East Bengal FC le 30 décembre, vendredi. Le Hyderabad FC est de retour en tête du classement, un point devant le Mumbai City FC, qui a un match en moins. Les champions en titre accueilleront le NorthEast United FC le 29 décembre, jeudi.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici