Le Hyderabad FC domine et bat le Lackluster East Bengal FC 2-0

Hyderabad a battu l’East Bengal FC 2-0 lors du choc de la Super League indienne (ISL) au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan vendredi.

Javier Siverio et Aaren D’Silva ont marqué des buts alors que Hyderabad renouait avec la victoire et que la mauvaise forme à domicile du Bengale oriental se poursuivait dans la Super League indienne.

Le match a commencé de manière plutôt précipitée avec le Bengale oriental retournant en défense pour lancer une longue balle surprenante que Cleiton Silva devait poursuivre.

Et c’était tout.

Ce sont toutes les attaques du Hyderabad FC qui ont abouti à un but de Javier Siverio.

Le HFC frappait à la porte depuis un certain temps, demandant son heure. À la neuvième minute, Mohammad Yasir a récupéré le ballon pour Hyderabad et l’a passé sur la gauche pour Borja Herrera, qui a mis un délicieux ballon au deuxième poteau pour que Siverio amortisse une tête en travers. Le retour de Kamaljit Singh dans le but du Bengale oriental n’a eu aucune chance.

À la 17e minute, Siverio a eu une chance en or de doubler son score et l’avance de son équipe.

Nikhil Poojary a enfilé ses chaussures de danse pour passer devant un couple avec aisance sur la droite pour traverser vers Hitesh Sharma. Son tir instantané a bien roulé pour Siverio mais son effort était direct sur Kamaljit, qui a réussi à éloigner le ballon d’une manière ou d’une autre.

Le Bengale oriental a commencé à grandir dans le jeu, s’appuyant fortement sur les contre-attaques. À la 27e minute, le long lancer de la droite de Lalchungnunga a été dirigé par le VP Suhair, qui a renvoyé le gardien Gurmeet Singh.

À la 38e minute, Kamaljit a de nouveau été appelé à l’action et a réalisé un autre arrêt pour empêcher Rohit Danu après que Mobashir Rahman ait perdu le ballon contre Bartholomew Ogbeche, qui à son tour l’a transmis à Siverio.

Siverio a eu une autre chance de marquer mais a fini par jeter un coup d’œil au centre en boucle de Borja Herrera au-dessus de la barre alors que le Bengale oriental a tenu bon pendant la mi-temps avec un déficit d’un seul but.

Le Bengale oriental a eu une chance de revenir au niveau alors que Cleiton a trouvé le ballon à ses pieds à l’intérieur de la surface de réparation et juste le gardien à sa merci, mais a réussi à faire glisser son tir à la 49e minute.

Le discours d’équipe à la mi-temps de Manuel Marquez Roca aurait sûrement été de garder le ballon alors que le Hyderabad FC a apparemment amélioré sa statistique de possession après la reprise.

C’était au Bengale oriental de chasser le match.

À la 68e minute, Cleiton a eu une autre grande occasion de marquer, réussissant bien à créer une poche d’espace avec une touche habile devant Odei Onaindia, mais a frappé directement Gurmeet Singh, qui a empêché l’effort d’entrer.

Naorem Singh, à la 77e minute, a glissé devant deux défenseurs pour percer un centre au premier poteau alors que Suhair se glissait dans l’espoir d’égaliser. Gurmeet a cependant réussi à contrecarrer l’effort.

À la 86e minute, la tête de Joel Chianese a frappé le côté d’un beau centre de Mohammad Yasir de la gauche.

Le match n’était pas terminé car Aaren D’Silva, qui venait d’entrer il y a quelques minutes à peine, s’est frayé un chemin devant Sarthak Golui par la gauche et a lancé le ballon devant un Kamaljit impuissant pour terminer le match en beauté.

