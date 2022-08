Le Hyderabad FC débute sa campagne avec une victoire dominante 2-0 contre le TRAU FC

Le Hyderabad FC, champion de la Super League indienne (ISL), a entamé sa 131e campagne de Coupe Durand avec une victoire dominante 2-0 sur les favoris locaux du Tiddim Road Athletic Union (TRAU) FC au stade Khuman Lampak d’Imphal lundi. C’était la deuxième défaite consécutive de TRAU dans le tournoi. Dans la rencontre du Groupe C, le Hyderabad FC a marqué deux superbes buts grâce à Halicharan Narzary à la 27e minute et à Borja Herrera à la 52e minute pour sceller trois points.

Le TRAU FC, qui rentrait après une défaite 1-3 face à son rival NEROCA lors de son match d’ouverture, a commencé le plus brillant des deux côtés. Ils contrôlaient le ballon et cherchaient des ouvertures dans la défense du Hyderabad FC. Les champions de l’ISL ont mis du temps à s’installer dans le match.

Cependant, une fois qu’ils l’ont fait, ils ont commencé à assembler des passes et ont créé des occasions. La première vraie occasion est venue pour le Hyderabad FC lorsque le tir de Mohammed Yasir a été dirigé droit sur le gardien.

Ils ont pris les devants à la 27e minute grâce à une belle frappe d’Halicharan Narzaray. C’est le pressing de l’Espagnol Borja qui a forcé une erreur du milieu de terrain TRAU et le ballon perdu a été verrouillé par Halicharan, qui a enroulé un tir spectaculaire de loin dans le coin supérieur droit du poteau.

Hyderabad FC a ralenti le jeu après le but mais il y avait un manque d’intention de la part des joueurs locaux de récupérer le ballon et le but semblait les avoir dégonflés.

Le Hyderabad FC a pris le contrôle total de la procédure en seconde période, alors qu’il continuait à jouer le football attrayant qui l’avait mené au sommet de l’ISL la saison dernière.

Le deuxième but est également venu d’un hurleur à la 52e minute par Borja, qui a été à juste titre déclaré l’homme du match. Mohammed Yasir l’a trouvé par la droite et l’Espagnol a pris une première touche sublime pour ensuite produire un scorcher du pied gauche dans la lucarne supérieure.

Hyderabad FC a continué à garder le contrôle total du match et a créé une foule d’occasions mais n’a pas pu convertir. Ils ont frappé la barre au moins deux fois sans succès. L’entraîneur Manolo Marquez a fait venir ses habitués pendant la dernière demi-heure, ce qui a totalement arrêté le match pour TRAU.

Le Hyderabad FC affrontera le Chennaiyin FC le 26 août et le TRAU affrontera l’équipe de football rouge de l’armée le 28 août. Le Chennaiyin FC et Army Red ont fait match nul lors de leur premier match.

