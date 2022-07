Le Hyderabad FC, champion en titre de l’ISL, signe le milieu de terrain espagnol Borja Herrera

Dans leur tentative de poursuivre une campagne mémorable en Super League indienne, le Champions Hyderabad FC a signé la signature du polyvalent milieu de terrain espagnol Borja Herrera.

Le joueur de 29 ans rejoint le club pour un an et se réjouit de relever un nouveau défi en Inde.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

“C’est une très bonne opportunité pour moi. Hyderabad FC est un grand projet avec de grands fans et est actuellement le champion. J’ai hâte de relever ce nouveau défi », a déclaré Borja Herrera.

Né et élevé à Las Palmas, Borja a débuté avec l’académie des îles Canaries. Il faisait partie de l’équipe d’Anexo Del Estadio Gran Canaria à l’époque de Manolo Marquez au club et le duo sera désormais réuni en jaune et noir.

Débarquant en Inde avec beaucoup d’expérience à son actif, Borja est un joueur polyvalent qui peut jouer dans une variété de rôles sur tout le terrain. Il a été efficace dans toutes les ligues nationales en Espagne et a également passé une saison en Israël avec le Maccabi Netanya.

Et l’entraîneur Manolo pense que Borja sera un excellent ajout à son équipe.

« Borja est un joueur complet et techniquement doué. De défenseur central à milieu de terrain central, d’un rôle de boîte à boîte à jouer en tant qu’ailier, il est une option efficace dans l’équipe », a déclaré Manolo.

“Il était avec moi pendant mon temps avec Las Palmas B et il a également joué dans la Liga avec la première équipe. Il a beaucoup d’expérience en deuxième division espagnole et dans d’autres pays également et convient parfaitement à notre équipe », a-t-il ajouté.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici