Le Hyderabad FC bat les Kerala Blasters 4-0 pour remporter la plus grosse victoire de la saison

Ils savaient qu’ils étaient surveillés par leurs plus proches rivaux en séries éliminatoires, NorthEast United et le FC Goa. Ils avaient besoin d’une déclaration d’intention pour clarifier leurs quatre premières ambitions. Et Hyderabad FC fait juste cela en surclassant Blasters du Kerala 4-0 dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 au stade Tilak Maidan mardi. Un doublé de Fran Sandaza (58, 63 ‘) et des buts d’Aridane Santana (86’) et Joao Victor (90 ‘) ont permis à Hyderabad de grimper à la troisième place du classement. Le résultat signifie que les Kerala Blasters sont maintenant mathématiquement hors de la course aux séries éliminatoires.

Le Kerala était en tête pendant la majorité de la première mi-temps, enregistrant quatre tirs cadrés contre zéro à Hyderabad. Hyderabad avait l’air plus vivant vers la fin de la première mi-temps, mais cela ne s’est montré que lorsque Joel Chianese est passé des flancs vers le milieu. Cependant, l’inefficacité dans le dernier tiers des deux côtés signifie que le score est resté sans but à la pause.

Un hurleur du gardien du Kerala Albino Gomes à la 21e minute a presque offert à Hyderabad le premier match. Il a fait un gâchis en tentant de dégager un long ballon avant que Costa Nhamoinesu ne le dégage du danger.

Quelques secondes plus tard, une autre grande chance est allée mendier pour les Nizams. Victor a fouetté un centre taquin dans la surface pour Santana, qui a flambé sa tête au-dessus de la barre.

Alors que Hyderabad a finalement grandi dans le match, une erreur défensive de leur part à la 39e minute a presque donné au Kerala le premier but. Prasanth Karuthadathkuni a sauté sur une passe en arrière ratée par Akash Mishra avant de tirer un tir qui est allé directement au gardien d’Hyderabad Laxmikant Kattimani.

Tout au long de cette saison, Hyderabad est toujours sorti plus fort en seconde période, marquant plus de buts après la pause. Et ils l’ont fait à nouveau.

Hyderabad a brisé l’impasse lorsque Sandaza a poignardé son domicile à bout portant après une mauvaise communication entre Bakary Kone et Costa.

Quatre minutes plus tard, une autre bévue de Gomes a vu Hyderabad doubler son avantage. Chianese s’est accroché à une mauvaise passe arrière de Kone avant d’être coupé par Gomes à l’intérieur de la surface. Sandaza a converti le penalty avec une finition panenka calme.

Hyderabad a continué d’accumuler la pression et leurs efforts seraient bientôt récompensés. Santana a rejoint le parti tard après avoir pris le coup franc de Lluis Sastre, un autre but arrêté pour les Nizams. Dans le temps additionnel, Santana est devenu créateur, lançant le ballon d’un centre vers Victor, qui a marqué un simple tap-in.