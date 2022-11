Le Hyderabad FC bat le Jamshedpur FC et prend sept points d’avance sur le sommet

Le Hyderabad FC a enregistré une quatrième victoire consécutive 1-0 cette saison en devançant le Jamshedpur FC dans la Super League indienne (ISL) au JRD Tata Sports Complex à Jamshedpur. Mohammed Yasir a de nouveau marqué pour les champions en titre en seconde période pour mettre fin à leur séquence sans victoire contre les Red Miners.

Les hôtes ont apporté quatre changements à l’équipe qui a perdu contre le FC Goa lors du dernier match. L’entraîneur-chef Aidy Boothroyd a remplacé Eli Sabia, blessé, par Pratik Chaudhari en défense. Au milieu de terrain, Wellington Priori est tombé sur le banc et Laldinpuia Pachuau a pris sa place. Jay Thomas et Harry Sawyer ont commencé alors que Farukh Choudhary et Ritwik Das partaient du banc.

Les visiteurs n’ont fait qu’un seul changement qui a vu Bartholomew Ogbeche commencer alors que Borja Herrera retournait sur le banc.

En dépit d’être sans but, la première mi-temps a été décente pour Jamshedpur. Aucun des joueurs du Hyderabad FC n’a testé Rehenesh TP. De l’autre côté, Laxmikant Kattimani réussit de justesse à garder la tête de Daniel Chukwu hors du but avant d’être étiré sur blessure après une collision avec Harry Sawyer. Avant que les visiteurs ne soient obligés de faire un remplacement, Jamshedpur a dû remplacer Laldinpuia Pachuau à la 25e minute. Farukh Choudhary a sauté pour remplacer le milieu de terrain blessé.

Vers la fin de la première mi-temps, Sawyer est entré dans la surface et a fait face au but sous un angle aigu. L’attaquant a choisi de tirer plutôt que de passer et a vu son effort voler haut. Le teint du jeu a changé au début de la seconde mi-temps lorsque le Hyderabad FC a fait ses premiers pas. Le centre bas d’Halicharan Narzary visant Ogbeche a été intercepté par Peter Hartley. Cependant, le ballon a finalement atterri devant un Yasir non marqué, qui a pressé le ballon au premier poteau à la 48e minute.

À l’approche du dernier quart du match, les hôtes ont finalement testé le gardien remplaçant Anuj Kumar. Boris Singh a trouvé Sawyer avec une croix basse à l’intérieur de la surface. Sawyer tournait le dos au but alors qu’il le faisait reculer vers Hartley, dont le tir était bas et dur, mais incapable de battre Anuj.

A sept minutes du temps réglementaire, Odei Onaindia dirigeait le ballon vers Anuj. Sous la pression d’Ishan Pandita, Anuj a tâtonné et a fini par manipuler le ballon à l’extérieur de la surface. Le gardien n’a vu qu’un carton jaune pour l’attaque et le Jamshedpur FC n’a rien obtenu du coup franc qui en a résulté.

Une autre victoire du Hyderabad FC lui permet d’être en tête avec sept points d’avance avec 13 points. Leur prochain défi viendra à la maison le 19 novembre, samedi, lorsqu’ils accueilleront Kerala Blasters. Le Jamshedpur FC reste neuvième après sa troisième défaite de la saison. Ils affronteront le Chennaiyin FC au Marina Arena le 19 novembre, samedi.

