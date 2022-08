Le Hyderabad FC bat le Chennayin FC 3-1

Le Hyderabad FC, champion en titre de la Super League indienne, a enregistré sa deuxième victoire en Coupe Durand en battant le Chennaiyin FC 3-1 au stade Khuman Lampak d’ici vendredi.

Pour Hyderabad, l’attaquant nigérian Bartholomew Ogbeche a marqué un doublé (64e et 74e minute) tandis que le milieu défensif brésilien Joao Victor (55e minute) a transformé sur place après que le CFC ait pris l’avantage grâce à un but du capitaine Anirudh Thapa (42e minute) juste avant la mi-temps. Chennai a commencé la première mi-temps avec brio et a maintenu la possession au milieu de terrain, ce qui a créé des ouvertures, Thapa dominant tout autour.

Les ailiers et les ailiers du CFC ont joué haut sur le terrain, ce qui a poussé les joueurs du HFC à défendre pendant la majeure partie de la mi-temps. la boîte.

Thapa a ensuite terminé délicatement en déséquilibrant le tir, étourdissant le gardien du HFC Lakshmikant Kattimani. La seconde mi-temps a vu Hyderabad faire son retour avec l’introduction d’Ogbeche. tête avec sa main.

Le HFC a pris les devants à la 64e minute grâce à l’Ogobeche alors qu’un coup franc de la droite de Mohammed Yasir a trouvé l’ancien à l’intérieur, qui a claqué une tête puissante. a abouti à un troisième but grâce à Ogobeche sur un centre du jeune milieu de terrain Lalchungnunga Chhangte. Avec cette victoire, Hyderabad a des points en deux matches tandis que Chennaiyin en a un sur le même nombre de matchs.

