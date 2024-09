Le Huawei Mate XT à trois volets à côté du Galaxy Z Fold6 met vraiment les choses en perspective

Huawei vient de lancer le premier smartphone pliable au monde, le Mate XT Ultimate. Il se plie en trois. Et pourtant, même avec tout ce pliage et trois panneaux à prendre en compte, il parvient à égaler presque le dernier Galaxy Z Fold6 de Samsung en termes d’épaisseur une fois plié.

L’image suivante partagée sur Reddit Aujourd’hui parle plus fort que mille mots.

Sur le papier, la situation est la suivante : le Mate XT a une épaisseur de 12,8 mm, tandis que le Fold6 a une épaisseur de 12,1 mm, donc – sur papier – Samsung gagne cette guerre.

Mais il suffit de regarder l’image ci-dessus. 0,7 mm est une différence presque imperceptible à l’œil humain. Et puis il y a le fait que le Huawei se plie en trois! Son écran mesure 10,2″, contre 7,6″ pour l’écran pliable du Fold6. Ce n’est tout simplement pas comparable.

Maintenant, voici ce qui va se passer dans les commentaires. Les fans de Samsung insisteront sur le fait que la société coréenne est beaucoup plus diligente en matière de robustesse et de durabilité en ce qui concerne les appareils pliables, et c’est pourquoi il semble que sa dernière innovation dans l’espace était en fait le Galaxy Fold original de 2019. Elle a passé tout ce temps à améliorer les détails, en s’assurant que chaque détail de ses appareils pliables soit parfait.

L’autre camp soulignera que les Folds de Samsung ont le même aspect depuis de nombreuses années maintenant, et qu’ils ne reçoivent que des améliorations mineures chaque année, et que la plupart de ces améliorations sont en fait une solution (très lente) de Samsung à un problème qu’il a lui-même causé (le facteur de forme étroit une fois plié), et comment les fabricants de smartphones chinois comme Huawei avec ce tri-fold et Honor avec le Magic V3 (et sa finesse) ont été les véritables innovateurs dans l’espace récemment.

Alors, allez-y ! Les gens du fil Reddit mentionné ci-dessus ont clairement beaucoup échangé sur le sujet.