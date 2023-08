Le Huawei Mate 60 Pro ne sera pas disponible en dehors de la Chine

Hier, Huawei a dévoilé son dernier produit phare, le Mate 60 Pro. Le téléphone est disponible en précommande en Chine via Vmall à 7 000 CNY pour le modèle 12/512 Go. Pour ceux qui se demandent si le téléphone sera disponible en dehors de la Chine, la réponse est « non ».

Cela a été confirmé par Huawei lui-même dans une déclaration à Autorité Android. Ainsi, même si vous étiez prêt à explorer des options en dehors d’Android de Google, celle-ci n’en fait pas partie.

Le Pro a été révélé hier, apporte aujourd’hui le Huawei Mate 60 vanille. Celui-ci sera-t-il disponible dans le monde entier ? Nous n’avons pas de réponse définitive pour le moment, mais nous ne retenons pas non plus notre souffle : les Mate 50 Pro et P60 Pro sont disponibles en Europe, mais leurs homologues vanille ne le sont pas. Et si le Mate 60 Pro n’arrive pas, cela ne s’annonce pas bien pour le téléphone vanille.

