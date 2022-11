Le Huawei Mate 50 Pro sort demain en Europe, voici les prix

Le Huawei Mate 50 Pro sera disponible en Europe à partir de demain. Il vient seul, c’est-à-dire que le Mate 50 vanille, le RS Porsche Design et le 50E ne le rejoindront pas (du moins pour l’instant).

















Une seule version du Mate 50 Pro est proposée – 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le stockage est extensible, mais vous devrez vous procurer l’une des cartes NM de Huawei (256 Go max) et la mettre dans l’emplacement SIM2. Quoi qu’il en soit, vous pouvez choisir entre les coloris Silver et Black.

Les frais de téléphone 1 200 £ sur la boutique en ligne Huawei UK et 1 200 € sur celle allemande. Si vous en obtenez un ce mois-ci, vous aurez droit à un certain nombre de cadeaux, à commencer par une paire gratuite de FreeBuds Pro 2 (170 £ / 200 €). De plus, vous bénéficierez gratuitement de 6 mois de protection contre les dommages à l’écran en cas d’accident.

Pour couronner le tout, il y a un abonnement de 3 mois pour Huawei Cloud Storage (200 Go) et un abonnement de 3 mois à Runtastic (tous deux gratuits, bien sûr). Soit dit en passant, au cas où vous ne le sauriez pas, Huawei a été contraint de suivre sa propre voie en termes de logiciel, de sorte que le Mate 50 Pro exécute EMUI 13 (basé sur Android 12) et utilise la boutique AppGallery de la société.

Pour plus de détails sur le téléphone, consultez notre avis.