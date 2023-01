Les chefs des impôts ont perdu 42 milliards de livres sterling l’année dernière – alors que les ministres ont imposé des prélèvements aux familles en difficulté, selon un rapport.

Le HMRC n’a pas réussi à collecter des milliards grâce aux impôts impayés, mais a quand même récolté le montant le plus élevé de droits jamais enregistré, à 731 milliards de livres sterling, a déclaré le Comité des comptes publics des Communes.

Le HRMC n’a pas réussi à collecter 42 milliards de livres sterling l’année dernière Crédit : Getty – Contributeur

Dame Meg Hillier, présidente du comité, a déclaré que le montant “aurait comblé une grande partie du tristement célèbre trou noir des dépenses publiques de cette année” Crédit : Richard Townshend Photography

Dame Meg Hillier, présidente du comité, a déclaré que le montant « aurait comblé une grande partie du tristement célèbre trou noir des dépenses publiques de cette année ».

Elle a fustigé: “Mais le Trésor public continuera de manquer des milliards de revenus désespérément nécessaires, car le HMRC n’emploiera que plus de personnel pour lutter contre la conformité au cours des prochaines années – pas assez vite pour réduire l’écart fiscal à une époque où le secteur public est énorme. pressions sur les dépenses.”

Le comité a exigé que davantage soit fait pour réclamer les impôts impayés pendant la compression des finances de la nation.

Un porte-parole du HMRC a déclaré: «Nous continuons à donner la priorité à la collecte des impôts impayés, c’est pourquoi nous ajoutons 2 500 personnes supplémentaires à nos équipes de conformité.

«Nous adoptons une approche de soutien envers les contribuables endettés et équilibrons cela avec le recouvrement de la dette de ceux qui peuvent se le permettre.

“Une approche globale mettrait des milliers de personnes et d’entreprises au pied du mur.

“Les programmes de soutien de Covid ont protégé des millions d’emplois et d’entreprises pendant la pandémie sans précédent, et bien que nous nous soyons assurés que les paiements ne soient pas inutilement retardés, nous avons également minimisé la fraude grâce à des contrôles de conformité et avons protégé 1,2 milliard de livres sterling jusqu’à présent.”