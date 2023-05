Le HR du juge brise la feuille d’érable et élève les Yankees sur les Blue Jays dans un match rempli de drames

Le circuit décisif de deux points d’Aaron Judge a brisé une grande feuille d’érable attachée à l’avant du restaurant du Rogers Centre, élevant les Yankees de New York à une victoire controversée de 6-3 contre les Blue Jays de Toronto mardi soir après que le lanceur Domingo Germán a été expulsé pour des trucs collants.

Aaron Judge des Yankees lance un circuit de deux points dans le huitième contre les Blue Jays

Le juge a été hué lors de ses deux premiers coups au bâton à la suite d’allégations de vol de pancartes lundi, lorsqu’il a frappé deux circuits en solo dans une victoire de 7-4. Le deuxième, un entraînement de 462 pieds en huitième manche contre Jay Jackson, est survenu après que Judge a jeté un coup d’œil dans l’abri des Yankees. Les radiodiffuseurs de Toronto ont émis l’hypothèse qu’il cherchait une sorte de signal, et le directeur de Toronto, John Schneider, a qualifié le look de Judge de « plutôt étrange ».

Avec le score de 3-3 dans la huitième manche mardi, le juge a regardé droit devant Erik Swanson, les yeux ne bougeant jamais. Son trajet de 448 pieds vers le centre a ébréché un coin d’une feuille d’érable blanche entre « WESTJET » et « FLIGHTDECK » sous les fenêtres d’un espace social repensé qui a ouvert cette année dans le cadre de la rénovation du stade de baseball.

Judge a cinq circuits à ses quatre derniers matchs, portant son total de la saison à 11 circuits.

Après que Judge ait retiré des prises en troisième manche, il y a eu un bref match de cris entre l’entraîneur des lanceurs des Blue Jays Pete Walker et l’entraîneur du troisième but des Yankees Luis Rojas. Walker est allé à l’extrémité extérieure de la pirogue, criant et faisant des gestes à Rojas, un ancien manager des Mets.

La star des Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., a été retirée du match après huit manches. Il a semblé se blesser à une jambe alors qu’il alignait la carie de Gleyber Torres dans la moitié supérieure.

Germán a été expulsé après avoir marché jusqu’au monticule pour commencer le bas du quatrième et les arbitres ont vérifié ses mains pour des trucs collants interdits. Son éjection, susceptible de déclencher une suspension de 10 matchs, était la quatrième depuis que la Major League Baseball a commencé sa répression contre les aides à la préhension interdites il y a deux ans et la deuxième cette saison.

Germán a retiré ses neuf premiers frappeurs lorsque ses mains ont été examinées par l’arbitre du premier but DJ Reyburn alors que le lanceur se dirigeait vers le monticule pour le bas du quatrième. D’autres arbitres sont venus avec le manager des Yankees Aaron Boone, et Germán a été expulsé par le chef d’équipe James Hoye, qui travaillait sur la plaque.

L’équipe de Hoye a examiné le droitier de 30 ans lors d’un départ le 15 avril contre le Minnesota, lorsque Germán a retiré ses 16 premiers frappeurs, mais lui a permis de rester dans ce match. Hoye avait demandé à Germán de laver la colophane de sa main et il en était resté sur l’auriculaire du lanceur.

Le lanceur des Mets Max Scherzer a été suspendu pour des trucs collants le 20 avril, et Héctor Santiago de Seattle et Caleb Smith de l’Arizona ont été suspendus en 2021.

Germán a été remplacé par Ian Hamilton , qui a été retiré après cinq frappeurs et 27 lancers en raison d’une étanchéité à l’aine droite.

Ryan Weber a accordé trois coups sûrs en 2 1/3 de manches sans but pour sa première décision des Yankees.

Wandy Peralta, le sixième lanceur des Yankees, a permis à Santiago Espinal – au bâton dans la fente de Guerrero – de se lancer dans un double jeu de fin de match avec deux pour son troisième arrêt.

Torres a réussi deux coups sûrs et deux points produits. Torres et Harrison Bader ont chacun marqué un point en troisième et le premier circuit d’Isiah Kiner-Falefa cette saison a porté l’avance à 3-0 en cinquième.

Toronto a créé l’égalité avec quatre coups sûrs consécutifs avec deux retraits en cinquième. Kevin Kiermaier a réussi un circuit, Bo Bichette a frappé un doublé RBI et Guerrero a poursuivi Ron Marinaccio avec un simple RBI.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Juge Aaron Yankees de New York Blue Jays de Toronto