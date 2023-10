Le House GOP est un État défaillant

Au début, sa présidence n’était en fait qu’une illusion d’optique. À la fin, c’était un exercice d’auto-abaissement.

La principale consolation est qu’il a beaucoup de compagnie. Depuis un quart de siècle, chaque Républicain accédant à la présidence en est descendu avec une position diminuée. C’est une ligne qui va de Newt Gingrich à Dennis Hastert en passant par John Boehner, Paul Ryan et McCarthy.

Beaucoup de choses dans l’époque en général, et dans le parti républicain en particulier, ont changé au cours des décennies qui ont suivi l’arrivée au pouvoir de Gingrich et de ses « révolutionnaires » autoproclamés lors des élections de 1994. Il a été chassé de la présidence quatre ans plus tard par des collègues républicains qui en avaient assez de son rap et des preuves croissantes que les électeurs partageaient le même sentiment. Mais un modèle a été établi et a perduré bien au-delà de Gingrich.

L’éviction de McCarthy est une preuve dramatique, même si elle est redondante, de l’état du Parti républicain moderne. Un parti qui avait autrefois une orientation instinctive vers l’autorité et l’ordre – les démocrates tombent amoureux, a dit le vieux marron, tandis que les républicains s’alignent – ​​est maintenant animé par quelque chose qui s’apparente au nihilisme. La politique du mépris si habilement exploitée par Donald Trump s’adresse à de malheureux dirigeants potentiels comme McCarthy avec autant de férocité qu’elle s’adresse à l’extérieur à l’égard des libéraux et des médias.

Les dissidents républicains qui se sont joints aux démocrates pour expulser McCarthy ont déclaré être préoccupés par le contrôle des dépenses, et certains sont sûrement sincères à ce sujet. Dans le cas de Gaetz, le meneur, il est clair que le différend porte principalement sur l’animosité personnelle et non sur l’idéologie. Il voulait que les bois de McCarthy soient accrochés au mur de sa salle de jeux, et il les a obtenus. Inutile de dire que de nombreux républicains le recherchent désormais.

Et pourtant, dans l’esprit nihiliste de l’époque, il vaut la peine de se demander à propos de ces querelles intrapartis : qui s’en soucie ? Certes, dans le cas de McCarthy, il est loin d’être évident que quiconque devrait s’en soucier autant. Il n’a tout simplement jamais plaidé en faveur d’une action conséquente.

Doté d’une personnalité d’accompagnement que de nombreux collègues trouvaient suffisamment agréable, il ne s’est pas taillé une grande notoriété publique comme celle cultivée par Gingrich ou même par un ancien candidat à la vice-présidence comme Ryan. Peut-être que dans des circonstances différentes, il aurait pu gouverner la Chambre comme Hastert, qui projetait un extérieur fade et impassible tandis que les véritables négociations étaient menées avec une précision impitoyable par le représentant Tom DeLay, qui a finalement quitté la Chambre au milieu de tempêtes éthiques et juridiques. (Hastert a connu un désastre et est allé en prison seulement après avoir quitté la présidence, lorsqu’il a été reconnu coupable de délits financiers liés à ses abus sexuels sur des adolescents.) McCarthy n’a pas suscité d’intérêt pour ses drames politiques à la manière de John Boehner, dont les habitudes de fumer à la chaîne et de boire du merlot suggéraient un pol à l’ancienne, bâtissant une coalition, qui se retrouvait perdu dans une nouvelle ère en colère.

Surtout, McCarthy a montré son noyau malléable sur la question primordiale de la politique républicaine, ou d’ailleurs de toute la politique américaine : quelle est votre position sur Trump ?

«J’en ai assez de ce type», a balbutié McCarthy à ses collègues après l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole, affirmant qu’il pousserait Trump à démissionner immédiatement. McCarthy a nié les informations selon lesquelles il aurait jamais dit cela, jusqu’à ce que mes collègues Alexander Burns et Jonathan Martin révèlent dans leur livre : Cela ne passera pasqu’ils ont eu le moment sans ambiguïté sur bande.

Quoi qu’il en soit, McCarthy a rapidement été de retour dans le giron de Trump, et Trump était peu fiable et indifféremment dans le giron de McCarthy.

Si c’est le cas, cependant, Trump n’y a pas mis beaucoup de passion. Beaucoup de gens pensent que l’ancien président a des instincts d’autoritaire. Toutefois, les autoritaires préfèrent généralement l’ordre et la discipline. Trump n’a montré aucun signe qu’il se soucie beaucoup du désordre ostentatoire et de l’indiscipline de la Chambre. Il n’a certainement pas essayé de rassembler du soutien pour l’homme qu’il appelle, d’un air câlin, « mon Kevin ».

Le House GOP ressemble désormais à un État défaillant. Le parti élit des dirigeants incapables de diriger des membres qui n’ont aucun intérêt à être dirigés. McCarthy fait partie de la succession de dirigeants soviétiques éphémères qui ont suivi le long règne de Léonid Brejnev, avant le bouleversement radical de Mikhaïl Gorbatchev à la fin de la guerre froide.

Comment s’appelait ce type, déjà ? Pas besoin de le mémoriser. C’est à cela que sert Google.