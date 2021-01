Le restaurant Melin, qui est populaire auprès des stars de TOWIE, a perdu sa licence dans un examen mené par son conseil local après avoir prétendument accueilli des fêtes auxquelles ont assisté jusqu’à 100 personnes, ce qui a enfreint les restrictions de Covid.

Le propriétaire du lieu a filmé une fête où les invités ne se sont pas distancés socialement ou ne portaient pas de masques faciaux, et on pouvait l’entendre crier: « F ** k the lockdown! », Selon le Redbridge Borough Council.

À la suite d’un examen par le comité des licences du conseil le 19 janvier, l’étendue de la violation des règles de verrouillage du site de Chigwell a été mise à nu.

Le 28 janvier, le comité a décidé que le lieu ne serait pas autorisé à rouvrir.

En 2020, Melin, qui dispose d’une zone de musique live et de piste de danse, a organisé cinq fêtes qui ont enfreint les règles de verrouillage, la plus récente ayant eu lieu le 3 novembre 2020, selon le rapport du conseil.

Il y aurait eu deux DJ à l’intérieur, ainsi qu’un certain nombre d’invités.

Le propriétaire du restaurant, M. Ali Melin, a refusé l’entrée à la police et les portes d’accès et coupe-feu sont restées verrouillées pendant 10 minutes.

La police pouvait voir à travers un espace que les gens à l’intérieur ne portaient pas de masque facial lorsqu’ils se tenaient au bar, et il y avait deux DJ.

M. Melin a dit aux officiers: « C’est la dernière nuit ce soir de toute façon, alors c’est tout; nous sommes fermés. »

Il a ensuite mis en ligne une vidéo sur Instagram le montrant dansant sur une table, avec entre 70 et 100 personnes à l’intérieur.

« F ** k le verrouillage! » il a scandé dans la vidéo.

Pendant ce temps, les restrictions de Covid-19 ont limité toutes les entreprises d’accueil aux restaurants de service de table, les clients et le personnel étant tenus de porter des masques faciaux à moins d’être assis.

Le fonctionnement comme un bar, la danse et la musique forte de DJ étaient et sont toujours interdits pour protéger le public.

Rien n’indique que des stars de TOWIE ou d’autres célébrités aient participé à l’une des soirées enfreignant les règles.

Le comité des licences a décidé que Melin ne serait pas autorisé à rouvrir.

Melin avait reçu un avis d’interdiction, des avis d’intention et deux instructions individuelles relatives aux locaux.

Ils ont constaté que Melin fonctionnait comme une salle de danse les 5 juillet, 8 août, 28 août, 30 août et 3 novembre 2020 en violation de la réglementation sur les coronavirus.

Le 10 mai, la police s’est rendue après avoir reçu une plainte d’un membre du public selon laquelle une fête avait lieu dans les locaux avec une centaine de personnes présentes.

La police a trouvé environ 20 personnes à l’intérieur, certaines ivres, certaines cachées dans le sous-sol.

M. Melin a déclaré aux policiers qu’ils attendaient des plats à emporter.

Le 5 juillet, il a organisé un Brunch All-Dayer après avoir accepté d’organiser deux séances avec 85 personnes chacune.

La police s’est rendue ce soir-là après que de la musique forte a été entendue en provenance du lieu.

Environ 100 personnes ont quitté la salle et beaucoup ont semblé ivre, avec des disputes.

Il y avait également des preuves de l’utilisation d’oxyde nitreux et du tabagisme dans des vidéos publiées sur les médias sociaux, a déclaré le conseil.

Le 28 août, la police a assisté à une autre fête à laquelle ont participé 170 personnes, ce qui a enfreint l’évaluation des risques qui concernait un maximum de 96 personnes.

Le 2 décembre, un avis d’intention a été signifié à M. Melin, notifiant son intention de fermer les locaux, mais cela a été par la suite modifié pour permettre le commerce sur une base restreinte.

Le 17 janvier 2021, M. Melin a publié un message sur Instagram encourageant les gens à ignorer les restrictions de verrouillage, a déclaré le conseil.

M. Melin était à Dubaï au moment de l’audience et était représenté par son avocat David Dadds.

Le chef du Conseil de Redbridge, Cllr Jas Athwal, a déclaré: «Cela devrait envoyer un message fort à ceux qui pensent pouvoir faire fi des conditions de licence et des directives de Covid.

«Et puis nous avons M. Melin, qui a toujours montré un mépris flagrant et arrogant pour la sécurité de son patron et la santé de la communauté dans son ensemble.

«Redbridge a l’un des taux d’infection les plus élevés du pays, il est donc vraiment choquant qu’une entreprise locale ait été disposée à mettre en danger la santé et la sécurité des gens uniquement pour un gain financier.

«Si l’on considère le grand nombre d’incidents qui se sont produits sur une période relativement courte, il n’est pas étonnant que le comité ait pris la décision qu’il a prise.

« M. Melin n’a que lui-même à blâmer d’être dans cette position. »

Le miroir a contacté Melin et attend un commentaire.