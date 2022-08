Le honteux prince Andrew gardera les gardes du corps de la police après examen des détails de sécurité à la suite du scandale Jeffrey Epstein

Le PRINCE Andrew continuera de bénéficier d’une protection policière 24 heures sur 24, financée par le contribuable, bien qu’il n’exerce plus de fonctions royales.

La décision fait suite à un examen complet de sa sécurité par la police métropolitaine et le ministère de l’Intérieur.

Le prince Andrew conservera sa protection policière bien qu’il ne soit plus un royal actif Crédit : Getty – Contributeur

L’examen a été entrepris à la suite du scandale Jeffrey Epstein, vu ici avec Ghislaine Maxwell en 2005 Crédit : Getty – Contributeur

Le duc d’York, 62 ans, a effectivement été exilé en tant que membre de la famille royale plus tôt cette année lorsque la reine l’a empêché d’utiliser son titre de HRH et l’a dépouillé de ses associations militaires et caritatives.

Le Comité exécutif pour la protection de la royauté et des personnalités publiques (connu sous le nom de Ravec) a évalué la menace pour la sécurité mais a décidé qu’il avait toujours droit à des gardes du corps de la police, rapporte le Daily Telegraph.

Sa décision sera probablement considérée comme controversée à la suite de la plainte du prince Harry devant la Haute Cour contre la décision du comité de lui refuser, ainsi qu’à sa famille, la sécurité automatique lorsqu’il se trouve au Royaume-Uni.

Le prince Andrew, neuvième sur le trône, a convenu d’un important règlement financier avec Virginia Giuffre, qui avait intenté une action en justice contre lui aux États-Unis, affirmant qu’il l’avait agressée sexuellement à trois reprises en 2001, alors qu’elle avait 17 ans. été trafiqué par le financier pédophile en disgrâce Jeffrey Epstein.

Le duc a toujours nié tout acte répréhensible.

Initialement, il a été suggéré que le règlement coûtait 12 millions de livres sterling, mais des informations publiées le week-end dernier affirmaient que les avocats du prince avaient négocié un accord entre 3 et 5 millions de livres sterling.

La décision du comité signifiera qu’Andrew continuera d’avoir un agent de protection personnelle chaque fois qu’il quittera son domicile.

Sa propriété sur le domaine de Windsor a des dispositions de sécurité permanentes.

Le coût de sa protection personnelle est inconnu, mais il a été estimé entre 500 000 et 3 millions de livres sterling chaque année.

Les filles d’Andrew, les princesses Béatrice et Eugénie, ont vu leur sécurité royale retirée il y a plusieurs années.

D’autres membres de la famille royale qui ne travaillent pas, tels que Peter Phillips et Zara Tindall, ne reçoivent pas de protection à l’âge adulte.

Le prince Andrew a été ciblé par un certain nombre d’intrus l’année dernière qui ont tenté d’accéder à la maison de Windsor classée Grade II qu’il partage avec son ex-épouse la duchesse d’York.

En avril, une Espagnole de 43 ans, qui prétendait être “Irene Windsor”, a été introduite dans la propriété après avoir dit à la sécurité qu’elle avait un rendez-vous pour déjeuner avec le duc.

Elle a été arrêtée, soupçonnée de cambriolage, puis sectionnée en vertu de la loi sur la santé mentale.

Quelques jours plus tard, un homme de 31 ans et une femme de 29 ans ont été arrêtés après avoir été trouvés intrus sur le terrain.