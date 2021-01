Honor devait annoncer son nouveau produit phare V40 5G le 18 janvier, mais la date d’annonce a été repoussée au 22 janvier. La société a affirmé qu’elle avait des problèmes d’horaire et d’équipement pour cause du retard, mais certaines spéculations portent à croire que Honor aurait pu reporter l’événement afin de pouvoir expédier les appareils avec les services Google Play prêts à l’emploi. C’est selon des initiés qui ont dit Lenta RU.

Depuis l’interdiction de Huawei aux États-Unis en mai 2019, le fabricant de téléphones ne serait pas autorisé à emballer les services Google Play avec le nouvel appareil, ce qui a nui à ses ventes sur les marchés occidentaux. Cela s’appliquait également aux smartphones Honor puisque la marque appartenait à Huawei. Huawei a vendu la marque et les actifs Honor et la société nouvellement formée ne serait plus détenue sous les sanctions contre Huawei.

Le Honor V40 était en préparation lors de la vente de la marque de smartphone, il semble donc qu’au cours des deux derniers mois, Honor ait pu obtenir une licence pour expédier le dernier smartphone 5G avec les services Google Play – prétendument, bien sûr.

Le V40 sera annoncé en Chine le 22 janvier, la disponibilité sur le marché occidental se produisant quelque temps après, où il sera connu sous le nom de « Honor V40 View ». Bien que l’événement ait été reporté, Honor a promis que le téléphone serait disponible à la vente en Chine le 22. Le téléphone devrait arriver avec un écran OLED de 6,72 pouces fonctionnant au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le chipset Mediatek Dimensity 1000+ sera le cerveau de toutes les opérations.

La caméra quadruple sera composée d’un capteur de caméra principal de 50 MP et le téléphone prendra en charge une charge rapide de 66 W par fil et une charge sans fil de 55 W.

Si Honor ramène effectivement les services Google Play, il laisse encore plus de questions que de réponses. La marque Honor utilisera-t-elle toujours Magic UI (basée sur EMUI et pré-encadrée pour Harmony OS)? Les téléphones Honor existants pourront-ils désormais bénéficier des services Google Play? Il sera intéressant de voir à nouveau Honorer une option valable sur les marchés où Realme, Redmi et POCO sont devenus à l’aise sans Honor et Huawei qui dominent les ventes.

La source