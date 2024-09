Le Honor Magic V3 est magiquement léger et fin pour un appareil pliable

À l’IFA 2024, j’ai enfin pu mettre la main sur le Honor Magic V3, le smartphone pliable le plus fin au monde. Il convient de noter que vous ne pouvez pas vous procurer ce téléphone à moins de traverser l’océan et de vous rendre en Asie ou en Europe. Cependant, comme il s’agit d’une première mondiale, j’ai pensé qu’il valait la peine d’être essayé.

Honor a créé un produit vraiment exceptionnel, et bien que la finesse joue un rôle énorme dans la raison pour laquelle ce téléphone est d’élite, ce n’est pas tout. Cependant, avant de passer à ma partie préférée, discutons de certaines spécifications. À l’extérieur, le Honor Magic V3 arbore un écran de couverture de 6,43 pouces avec une résolution de 1060 x 2376 pixels, tandis qu’à l’intérieur, vous verrez une résolution de 7,92 pouces de 2156 x 2344 pixels avec Dolby Vision, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie LTPO AMOLED. Il est également résistant à l’eau IPX8 et prend en charge un stylet. Les spécifications internes comprennent un Snapdragon 8 Gen 3, jusqu’à 16 Go de RAM, 1 To de stockage et une batterie de 5 150 mAh. Au dos, on trouve un capteur principal de 50 mégapixels, un périscope de 50 mégapixels avec un zoom optique jusqu’à 3,5x et un ultra grand angle de 40 mégapixels. Les deux caméras selfie sont équipées de capteurs de 20 mégapixels. Je n’ai pas testé les caméras pendant que j’étais à l’IFA ; cependant, j’ai vu les résultats obtenus par d’autres testeurs. Certains semblaient apprécier l’appareil photo, mais d’autres avaient également de gros problèmes avec lui. C’est peut-être une erreur de l’utilisateur, ou cela nécessite une excellente connaissance du fonctionnement des appareils photo, mais il semble avoir reçu des critiques mitigées.

Le Honor Magic V3 déplié est d’une épaisseur étonnante de 4,4 mm, et une fois plié, il mesure 9,2 mm (ou 9,3 mm, selon le modèle que vous choisissez). Cela le rend plus fin que le Pixel 9 Pro Fold récemment sorti, le OnePlus Open et le Samsung Galaxy Z Fold 6. J’ai utilisé le Pixel 9 Pro Fold au cours des deux dernières semaines et comparé les deux appareils. La différence de 9,3 mm et 10,5 mm ne semblait pas trop importante une fois plié. Oui, il est évident que le Magic V3 est plus fin, mais j’ai négligé la finesse jusqu’à ce que j’ouvre le combiné et que j’obtienne l’expérience complète de 4,4 mm. Malgré sa finesse, l’appareil ne semblait pas fragile.

Le savoir-faire de Honor est excellent ici, mais ce que j’ai d’abord remarqué lorsque j’ai pris l’appareil en main, ce n’était pas sa finesse. J’ai été plus surpris par sa légèreté. Comme je l’ai mentionné, j’utilise le Pixel 9 Pro Fold depuis environ deux semaines maintenant, et même si je suis tombé amoureux de l’appareil, j’ai fini par accepter qu’il soit lourd. J’aurais aimé que ce ne soit pas le cas, mais avec un poids de 257 g et un étui sur le dessus, le smartphone est très lourd à transporter avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Magic V3 Pro de 226 g (ou 230 g, selon le modèle) semble beaucoup plus léger. Comme certains testeurs possédaient déjà des unités, j’ai pu transporter l’appareil avec moi à certains moments de la semaine, et ce n’était pas du tout un problème, comme le Pixel 9 Pro Fold à l’occasion.

Le téléphone semble être une véritable bête de course, et Honor a fait des merveilles avec le matériel de l’appareil, le rendant si fin et léger. L’appareil semblait également assez résistant lorsque j’ai regardé Timo Boll, un joueur de tennis de table allemand de renommée mondiale, jouer plusieurs matchs de tennis de table en utilisant le téléphone au lieu d’une raquette. Du point de vue du logiciel, il semblait bien, mais il faudra peut-être un peu de temps pour s’y habituer. Bien sûr, cet appareil dispose de certaines fonctionnalités d’IA, notamment la détection de mouvement par IA, qui peut capturer de superbes photos d’action, selon Honor. Il existe également une traduction en face à face, un enregistrement audio qui peut être traduit immédiatement puis résumé, ainsi que des fonctionnalités de glisser-déposer faciles et un tri d’applications par IA. Je devrais jouer avec ces fonctionnalités/gimmicks pour voir si elles valent ce que Honor vend.

En parlant de vente, l’appareil coûte 1 699 £ ou 1 999 €, ce qui équivaut à environ 3 000 $ CA. Cela place le Honor Magic V3 un peu plus haut que le Z Fold 6 à 2 564 $, qui a la moitié moins de stockage dans le modèle de départ (256 Go dans le Fodl 6 contre 512 Go dans le Magic). Nous sommes en pourparlers avec Honor pour obtenir un appareil de test, mais en attendant, voici mes réflexions sur le Magic V3.