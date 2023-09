Le Honor Magic V2 a le meilleur design de tous les téléphones pliables

Près de deux mois après son lancement initial, le Honor Magic V2 arrive sur les marchés européens, même si Honor ne confirme toujours pas de prix ni de date de sortie.

Nous connaissons presque toutes les spécifications clés depuis juillet, il n’y a donc pas de grosses surprises ici. Le troisième pliable de style livre de Honor est une version raffinée du Magic Vs, qui lui-même n’a été lancé dans le monde qu’en février.

Comme la plupart des appareils Android phares en 2023, il est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Un écran de couverture de 6,43 pouces s’ouvre pour révéler un écran intérieur de 7,92 pouces. Les deux sont OLED et ont un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Trois caméras arrière (50Mp principale, 50Mp ultra-large, 20Mp téléobjectif) sont rejointes par des objectifs selfie 16Mp en haut des deux écrans, tandis qu’il y a une batterie respectable de 5000mAh. La recharge filaire de 66 W est là, même s’il n’y a pas de recharge sans fil.

Jusqu’à présent, rien de remarquable en ce qui concerne les pliables. Mais ce qui place le Magic V2 au-dessus de la concurrence, c’est la sensation d’utilisation, quelque chose que vous ne pouvez jamais juger uniquement à partir des spécifications.

Après avoir passé du temps avec l’appareil, je peux affirmer avec confiance que c’est aussi bon que la conception de téléphone pliable l’est actuellement. Le matériel élégant conserve toute la polyvalence d’un hybride téléphone-tablette, tout en évitant certains de ses inconvénients habituels.

Le Magic V2 peut être utilisé comme téléphone, tablette ou en « mode survol » illustré ci-dessus Anyron Copeman / Fonderie

Commençons par l’épaisseur, ou son absence. À 9,9 mm lorsqu’il est fermé, Honor affirme que le Magic V2 est le téléphone pliable le plus fin au monde et beaucoup plus proche d’un combiné ordinaire que le Samsung Galaxy Z Fold 5 de 13,4 mm.

3,5 mm peut sembler peu, mais cela fait une grande différence. Choisir ce pliable en forme de livre ne signifie plus devoir supporter un design aussi encombrant, ce qui me rend beaucoup plus enclin à en utiliser un. Plutôt que d’être un gadget marketing, un pliable plus fin apparaît comme un véritable pas en avant.

Le Magic V2 établit également de nouvelles normes en matière de poids. À 231 g, il est plus léger non seulement que tous les autres téléphones pliables de type livre, mais aussi que les téléphones phares classiques tels que l’iPhone 14 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 Ultra.

En tant que personne qui utilise le S23 Ultra en ce moment, acquérir le Magic V2 a été un véritable choc – dans le bon sens. Mais il ne semble pas que la durabilité ait été sacrifiée pour y parvenir, Honor affirmant qu’elle peut durer jusqu’à 400 000 fois.

L’écran intérieur de 7,93 pouces a certainement l’air de la pièce, mais l’écran de couverture de 6,43 pouces est encore plus impressionnant. Non seulement il s’agit d’un attrayant OLED 120 Hz, mais il s’étend jusqu’au bord du panneau avant comme un smartphone ordinaire.

Plutôt que l’affichage de couverture maladroitement étroit de certains livres pliables, celui du Magic V2 est très confortable à utiliser. La possibilité de le transformer en une petite tablette (avec un pli à peine perceptible) existe, mais vous n’en avez pas toujours besoin.

De face, le Magic V2 ressemble à un smartphone classique Anyron Copeman / Fonderie

Cependant, aussi agréable que soit l’utilisation de l’appareil, des points d’interrogation demeurent. Le Magic V2 exécute une version complète d’Android (y compris toutes les applications Google), mais Honor n’a pas encore prouvé qu’il peut optimiser le skin MagicOS pour les pliables. L’interface utilisateur One de Samsung est toujours à la hauteur en termes d’utilité pure. La finesse du logiciel était la principale faiblesse du Magic Vs, et je n’ai pas passé assez de temps avec son successeur pour décider si elle a été entièrement résolue.

Ensuite, il y a les caméras. Les résultats des capteurs arrière et de l’objectif selfie ont été impressionnants lors de brefs tests, mais c’était dans une pièce bien éclairée au milieu de la journée. Il reste à voir si le Magic V2 peut offrir une véritable expérience photographique de niveau phare.

Et puis il y a le prix, qui pourrait faire ou défaire le Magic V2. Le prix de départ chinois (8 999 ¥, environ 1 250 $/970 £) n’est pas un indicateur fiable, mais il peut être proche du Magic Vs (à partir de 1 399 £/1 599 €).

Il faudra probablement réduire le prix du Z Fold 5 (à partir de 1 799,99 $/1 749 £) et du Pixel Fold (à partir de 1 799 $/1 749 £) pour faire bonne impression au Royaume-Uni et en Europe. Une date de sortie n’a pas encore été confirmée, mais ne vous attendez pas à ce que le Magic V2 arrive un jour en Amérique du Nord.