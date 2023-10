Le Honor Magic 6 Pro a été photographié dans la nature, nous donnant un premier aperçu de son design. Les photos ont été publiées sur Weibo mais la source originale a depuis été supprimée.

Les images montrent le Honor Magic 6 Pro dans un boîtier dissimulé. Dès le départ, nous voyons que l’encoche en forme de pilule s’est déplacée du coin gauche de l’écran vers le centre. L’encoche contient la caméra selfie ultra-large 12MP et la caméra 3D temps de vol sur le « >Magic5 Pro et sera probablement similaire sur le 6 Pro.

Nous ne pouvons pas en dire beaucoup sur les caméras à l’arrière car le téléphone est dans un étui conçu pour cacher l’îlot de caméras. Ce que nous voyons, c’est un objectif d’appareil photo, un flash LED avec une sorte de capteur à côté, un autre capteur à droite et un troisième capteur en bas. Il semble que le Honor Magic 6 Pro va faire monter la barre en matière de photographie.









Le Honor Magic 6 Pro

Le Honor Magic 5 Pro a été lancé fin mars, il est donc intéressant de voir si son prédécesseur arrivera plus tôt. Nous attendons un Honor 6, un Honor 6 Pro et un Honor 6 Ultimate et nous pensons que tous les trois utiliseront le prochain chipset Snapdragon 8 Gen 3.

Source (supprimé depuis) | Via