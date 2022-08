Le Honor 70 arrive au Royaume-Uni avec la tablette Pad 8

Honor a annoncé qu’il commercialiserait son Honor 70 de milieu de gamme sur le marché britannique en septembre après avoir lancé une version du téléphone en Chine en mai.

Lors d’un événement à Londres, la société a également confirmé le lancement du téléphone Honor X8 moins cher dans la région, ainsi que la nouvelle tablette Pad 8.

Le Honor 70, qui sortira également en Europe, dispose d’un processeur Snapdragon 778G Plus 5G et est le premier smartphone sur le marché avec le capteur d’appareil photo IMX800 54Mp de Sony.

À cela s’ajoutent un capteur ultra-large de 50 Mp et une caméra macro ainsi qu’un écran OLED de 120 Hz, avec l’option d’un modèle de motif de diamant réfléchissant accrocheur appelé Crystal Silver (voir ci-dessus).

À première vue, le Honor 70, qui commence à partir de 479,99 £, ressemble à un concurrent sérieux pour l’amener aux meilleurs téléphones de milieu de gamme. Honor est désormais entièrement séparé de l’ancienne société mère Huawei, de sorte que ses téléphones peuvent utiliser librement les services Google et le Google Play Store.

Cette somme vous offre 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis qu’il existe une version 8 Go/256 Go pour 529,99 £. Les deux ont une batterie de 4800mAh complétée par un chargeur rapide de 66W. Le téléphone est mis en pré-commande le 26 août et expédié le 2 septembre lors de sa mise en vente. Il existe en argent, vert ou noir.

Le modèle le moins cher est disponible directement auprès de Honor ainsi que d’Argos, Currys, Amazon et Very. Fait intéressant, la version haut de gamme n’est disponible que chez Vodafone et Three, où elle rejoint le Honor Magic 4 Pro premium.

Dom Preston de Tech Advisor était un fan du 4 Pro, lui attribuant quatre étoiles dans son avis, bien qu’il ait déclaré que le logiciel d’Honor manquait toujours de finition, aggravé par le fait que la société n’avait promis que deux ans de mises à jour Android au téléphone à 949 £ – tout simplement pas bon assez en 2022. La prise en charge du Honor 70 reste à confirmer.

Le Pad 8 est également disponible sur le marché britannique. Il s’agit d’une tablette avec un écran de 12 pouces, et non de 8 pouces. Cet écran a une résolution 2K et l’unité contient huit haut-parleurs avec compatibilité audio DTS: X Ultra Hi-res, un début très prometteur étant donné qu’il ne coûtera que 269,99 £ avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage lorsqu’il sera en pré-commande sur 26 août.

Honneur

Nous avons le Honor 70 et le Pad 8 pour examen, alors gardez-le à l’écoute de Tech Advisor pour des verdicts complets bientôt.