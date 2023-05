Le Hongrois Viktor Orbán veut la victoire de Donald Trump

Le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, souvent une épine dans le pied des alliés européens de son pays, a déclaré publiquement qu’il soutiendrait Donald Trump pour remporter les élections américaines de l’année prochaine et revenir à la Maison Blanche.

Orban a été le chef de la Hongrie entre 1998 et 2002 et est revenu au travail en 2010. Avec 17 ans à son actif, il est maintenant le Premier ministre le plus ancien d’Europe et est devenu largement considéré comme le chef le plus pro-Kremlin des 27 nations du l’Union européenne.P

Lorsqu’on lui a demandé mardi s’il aimerait que l’ancien président Trump remporte les prochaines élections, il a répondu : « Je l’espère ». S’exprimant lors du Forum économique du Qatar de Bloomberg, il a également été interrogé sur son point de vue sur le gouverneur de Floride Ron DeSantis, un candidat probable à l’investiture présidentielle du Parti républicain en 2024.

« C’est aussi un très bon leader, mais j’appartiens au club des vétérans et les vétérans se soutiennent », a déclaré Orban, précisant sa préférence pour Trump. L’admiration d’Orban pour Trump n’est pas nouvelle. Lorsqu’il a rejoint Twitter fin 2022, le premier tweet d’Orban était : « Où est mon bon ami, Donald Trump ».