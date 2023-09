Le Hongrois Viktor Orban fait le travail de la Russie en Europe

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait du bulletin d’information Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine. Les relations entre le Premier ministre hongrois Viktor Orban et l’ancien président Donald Trump ne montrent aucun signe de ralentissement. Le mois dernier, dans une interview accordée au radiodiffuseur d’extrême droite américain Tucker Carlson dans son somptueux bureau de Budapest, Orban a réitéré son espoir que l’actuel favori républicain revienne au pouvoir en 2024, quelles que soient les poursuites pénales qui pourraient l’enliser. sa candidature.

« Rappelez Trump », a déclaré Orban. « Trump est l’homme qui peut sauver le monde occidental. »

Quelques jours plus tard, l’ancien président lui a rendu la pareille sur les réseaux sociaux. « Viktor Orban est un grand leader et un grand homme », a écrit Trump. « Le merveilleux peuple hongrois a de la chance de l’avoir ! »

La bonhomie entre les deux n’est que la pointe de la lance d’une alliance idéologique plus large. Ces dernières années, Orban est devenu une sorte de référence pour le mouvement de droite aux États-Unis. Au pouvoir depuis 2010, son succès durable est considéré par certains républicains comme un modèle sur la manière dont un projet nationaliste audacieux peut gagner et continuer à gagner. Les apparitions d’Orban aux réunions de la Conférence d’action politique conservatrice, un organe influent de la droite américaine qui a organisé des événements en Hongrie, ont été des affaires de rockstar, le dirigeant hongrois antilibéral fustigeant la « classe dirigeante mondialiste » et les médias « libéraux » applaudissements nourris.

Lors d’un débat de mercredi soir, les principaux adversaires républicains de Trump pourraient se retrouver à chanter une chanson déjà écrite par Orban et son parti au pouvoir, le Fidesz : ils pourraient dénoncer l’infiltration de « l’idéologie du genre » dans l’enseignement public, faire rage contre la prétendue « frontière ouverte ». politiques d’un establishment libéral irresponsable, se plaignent de l’influence du financier juif américain George Soros et déplorent le flux apparemment incessant d’armes pour soutenir la résistance de l’Ukraine à l’invasion russe.

L’orbanisation de l’Amérique : la droite américaine suit le chemin de la Hongrie

C’est sur cette dernière note qu’une convergence particulièrement visible s’opère. Parmi les Républicains purs et durs du Congrès, ainsi que la majorité des électeurs du Parti Républicain, on constate une opposition croissante au financement supplémentaire de l’effort de guerre en Ukraine. Une majorité de députés républicains ont jusqu’à présent voté en faveur des dépenses en Ukraine, mais la politique du moment suggère que cette masse critique de soutien ne durera peut-être pas très longtemps – une possibilité imminente qui est surveillée de près par le Kremlin. La semaine dernière, Trump a salué les remarques du président russe Vladimir Poutine, dans lesquelles le dirigeant russe s’est enthousiasmé quant aux propositions de Trump visant à mettre fin au conflit « d’ici quelques jours ».

À cette fin, ils ont un compagnon de route en la personne d’Orban, une exception parmi les dirigeants de l’Union européenne. Il a noué des liens chaleureux avec Poutine, un autre nationaliste antilibéral. Orban a hésité à envoyer une aide militaire à l’Ukraine voisine et continue de faire pression pour des négociations et une cessation immédiate des hostilités. Les responsables occidentaux et Kiev souhaitent également la paix, mais dans un contexte où les Ukrainiens peuvent mieux fixer les conditions et préserver l’intégrité territoriale de leur nation face à l’accaparement des terres par la Russie.

Dans un discours prononcé lundi devant le parlement de son pays, Orban a déclaré qu’il n’était pas pressé de ratifier l’adhésion de la Suède à l’OTAN. Il a exprimé son désir de voir la guerre prendre fin, quelles que soient les concessions que l’Ukraine devrait faire. « Les diplomates doivent reprendre le contrôle des mains des soldats, sinon les femmes attendront en vain que leurs fils, leurs pères et leurs maris rentrent à la maison », a déclaré Orban.

Quelques jours auparavant, le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto avait rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. Il a déclaré aux journalistes que les hommes politiques occidentaux devraient emboîter le pas et que les Russes sont « prêts à entamer des pourparlers de paix ». C’est une évaluation que ne partagent pas les responsables américains et européens ; mardi, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou dit son gouvernement était prêt à ce que la guerre se poursuive jusqu’en 2025.

L’approfondissement du fossé entre républicains menace l’avenir de l’aide à l’Ukraine

Le tissu des liens entre Moscou et Budapest est complexe. Le gouvernement d’Orban a signé un certain nombre d’accords obscurs avec la Russie au fil des ans, notamment d’importants contrats énergétiques et un accord visant à étendre une centrale nucléaire clé. Elle dépend encore largement des importations de gaz russe. En 2019, le gouvernement d’Orban a aidé la Banque internationale d’investissement, contrôlée par la Russie, à déplacer son siège de Moscou à Budapest, une évolution qui, selon les critiques, a donné au Kremlin une plate-forme d’espionnage au milieu de l’Union européenne. (La Hongrie a retiré ses représentants de la banque plus tôt cette année.)

La Hongrie a irrité à plusieurs reprises le gouvernement de Kiev par sa rhétorique et ses actions. L’année dernière, le gouvernement d’Orban a bloqué les sanctions de l’UE visant le patriarche Cyrille, chef de l’Église orthodoxe russe, un allié clé de Poutine et un fervent propagandiste de l’invasion russe. Plus tôt cette année, Kirill a décerné à Orban l’Ordre de la Gloire et de l’Honneur, en reconnaissance de l’engagement du Premier ministre hongrois envers les valeurs chrétiennes.

Pour ses admirateurs américains, la politique manifestement antilibérale et le mépris de l’establishment occidental d’Orban doivent être imités. Une foule de Républicains trouvent l’inspiration dans sa réprimande envers les médias critiques, ses démagogies sur la migration, le remplissage des tribunaux et son adoption de subventions agressives pour augmenter le taux de natalité. La clique d’Orban, à son tour, espère une restauration de l’extrême droite à la Maison Blanche, ce qui donnerait un nouvel élan à son programme.

« Ils espèrent vraiment que Trump ou un président trumpiste reviendra », a déclaré Zsuzsanna Szelenyi, directrice de l’Académie de leadership du Democracy Institute pour l’Europe centrale et orientale, à Emily Tamkin de New Republic. « C’est important pour eux. Ils se préparent à la victoire de la droite radicale mondiale.»

Un retour de Trump contribuerait également à occulter les véritables problèmes qui préoccupent les diplomates américains et européens à propos de la Hongrie, à savoir le fait qu’elle dorlote la Russie et les intérêts obscurs qui sous-tendent la relation privilégiée d’Orban avec Poutine.